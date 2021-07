Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα - Ισραήλ: Το εμβόλιο της Pfizer προστατεύει κατά 64%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 80% των νέων κρουσμάτων στο Ισραήλ οφείλονται στη μετάλλαξη Δέλτα

Ασθενέστερο έναντι της μετάλλαξης Δέλτα αποδεικνύεται το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech, επισημαίνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ προσθέτοντας ότι παρέχει «σημαντικά λιγότερη» προστασία από ότι ήλπιζαν οι υγειονομικές αρχές.

Το Ισραήλ, η χώρα που ηγήθηκε παγκοσμίως του προγράμματος εμβολιασμού κατά της νόσου Covid, ανακοίνωσε σήμερα ότι με βάση τα νέα δεδομένα , η χορήγηση δύο δόσεων του εμβολίου παρέχει προστασία έναντι της συγκεκριμένης μετάλλαξης μόνο κατά 64%.

Από την μετάλλαξη Δέλτα έχει ήδη μολυνθεί το 80% των κρουσμάτων στο Ισραήλ με τις υγειονομικές αρχές να καταγράφουν σημαντική αύξηση των κρουσμάτων της νόσου Covid τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο μεταξύ, ήδη το 61% του πληθυσμού στο Ισραήλ έχει εμβολιαστεί πλήρως με το ενέσιμο σκεύασμα των Pfizer/BionTech.

«Από τη μία πλευρά, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά κατά του ιού. Επομένως, βλέπουμε ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Όποιος ήλπιζε ότι μόνο τα εμβόλια θα λύσουν το πρόβλημα, αυτό δεν ισχύει», τόνισε ο Ναφτάλι Μπένετ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φολέγανδρος: Στα χέρια των Αρχών ο φίλος της 26χρονης

Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος που κατάπιε αντικείμενο

Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη εμφάνιση επί σκηνής μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου (βίντεο)