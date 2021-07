Life

Χριστίνα Μπόμπα: Έχει χάσει τον ύπνο της με τα δίδυμα (βίντεο)

Οι απαιτήσεις που έχει το μεγάλωμα διδύμων είναι πολύ μεγάλες και η ίδια προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

Στη νέα πραγματικότητα που βιώνει εδώ και περίπου έναν μήνα προσπαθεί να προσαρμοστεί η Χριστίνα Μπόμπα.

Η όμορφη σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη πριν από έναν περίπου μήνα έφερε στη ζωή τα δίδυμα κοριτσάκια τους, ολοκληρώνοντας την ευτυχισμένη τους ζωή, όμως λόγω των μωρών έχει χάσει τον ύπνο της.

Όπως είναι φυσικό οι απαιτήσεις που έχει το μεγάλωμα δύο παιδιών ταυτόχρονα είναι πολύ μεγάλες και η 33χρονη influencer για να τα καταφέρει έχει επιστράτευσε τη μητέρα της, αλλά και τη μαμά του συζύγου της.

Ωστόσο και πάλι η Χριστίνα Μπόμπα δεν καταφέρνει να κοιμάται αρκετά. Έτσι όπως αποκάλυψε, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, με μεγάλη δόση χιούμορ, κοιμάται όπου βρει.

