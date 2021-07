Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός: Σε ποιους αδένες του σώματος πολλαπλασιάζεται

Ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της πανδημίας ανακάλυψη από επιστήμονες στη Βραζιλία

Ο ιός SARS-CoV-2 που προκαλεί την λοίμωξη του COVID-19 πολλαπλασιάζεται στους σιελογόνους αδένες, σύμφωνα με τα ευρήματα επιστημόνων από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο

Τα ευρήματα προέκυψε από αναλύσεις δειγμάτων από σιελογόνους αδένες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια μιας ελάχιστα επεμβατικής διαδικασίας σε 24 ασθενείς με μέση ηλικία τα 53 έτη, που είχαν καταλήξει από επιπλοκές του κορονοϊού στο νοσοκομείο das Clinicas της Βραζιλίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ιστοί της στοματικής κοιλότητας που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή και έκκριση σιέλου χρησιμοποιήθηκαν ως «αποθήκες» του κορονοϊού

Η ίδια ομάδα επιστημόνων είχε εκπονήσει έρευνα που αποδείκνυε και την ύπαρξη του RNA του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί την COVID-19 στον περιοδοντικό ιστό των ασθενών που πέθαναν από τη νόσο.

Η συγκεκριμένη μελέτη όμως, όπως τονίζει ο Bruno Fernandes Matuck, υποψήφιος διδάκτωρ στην Σχολή Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο, είναι η πρώτη απόδειξη ότι ένας αναπνευστικός ιός μπορεί να μολύνει και να αναπαράγεται στους σιελογόνους αδένες, καθώς μέχρι τώρα θεωρείτο ότι μόνο ιοί που προκαλούν ασθένειες όπως ο έρπητας χρησιμοποιούσαν τους σιελογόνους αδένες ως «αποθήκες».

