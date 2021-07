Κόσμος

Γερμανία - Πλημμύρες: μεγαλώνει η μαύρη λίστα

Θρήνος και απόγνωση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός.

Ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών έφθασε τους 156 νεκρούς στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η αστυνομία, ανεβάζοντας συνολικά σε τουλάχιστον 183 τον αριθμό των νεκρών από την κακοκαιρία στη δυτική Ευρώπη.

Μόνο στο γερμανικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, η τοπική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωση ότι υπάρχουν 110 νεκροί, συγκριτικά με 98 σε προηγούμενο απολογισμό. «Υπάρχουν φόβοι ότι θα προστεθούν και άλλα θύματα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, κάνοντας επίσης λόγο για τουλάχιστον 670 τραυματίες μόνο σε αυτή την περιοχή.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και χωρίς στέγη έχουν μείνει πάνω από 700 πολίτες. Περισσότεροι από 25.000 άνδρες και γυναίκες σωστικών και τεχνικών συνεργείων επιχειρούν για πέμπτη μέρα στην ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας επιζώντες, σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Ενδεικτικό της δυσκολίας του έργου των σωστικών συνεργείων είναι το γεγονός ότι από την περασμένη Τετάρτη έως σήμερα τέσσερις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία.

Στην Αυστρία, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι σε κατάσταση συναγερμού στις περιοχές του Σάλτσμπουργκ και του Τιρόλου. «Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προκαλούν δυστυχώς σοβαρές ζημιές σε πολλά σημεία στην Αυστρία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

