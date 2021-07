Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Φάουτσι: η εξάλειψη της ευλογιάς θα ήταν αδύνατη με τόση παραπληροφόρηση

Ο κορυφαίος επιδημιολόγος και επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της Covid-19, ο δρ Άντονι Φάουτσι, επέκρινε μέσα ενημέρωσης για διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με τα εμβόλια, υποστηρίζοντας ότι «η εξάλειψη της ευλογιάς και της πολιομυελίτιδας θα ήταν αδύνατη με την υπάρχουσα παραπληροφόρηση».

Ο δρ Φάουτσι, ένας από τους πλέον αξιοσέβαστους επιστήμονες, προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις μια μέρα μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και της εταιρείας Facebook, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει την Παρασκευή ότι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες για τα εμβόλια, «σκοτώνουν τους ανθρώπους».

«Σκοτώνουν τους ανθρώπους. Η μοναδική πανδημία που έχουμε πλήττει εκείνους που δεν είναι εμβολιασμένοι. Σκοτώνουν τους ανθρώπους», τόνισε ο Μπάιντεν, απαντώντας σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε ποιο μήνυμα στέλνει στις πλατφόρμες, όπως το Facebook. Η εταιρεία αντέκρουσε αυτές τις επικρίσεις, λέγοντας μάλιστα ότι αντ' αυτού «σώζει ζωές» με μέτρα που επιτρέπουν, σύμφωνα με την πλατφόρμα, στους χρήστες της να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για εμβόλια.

Σήμερα μάλιστα η εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ πέρασε στην αντεπίθεση, λέγοντας με ανακοίνωσή της ότι «το facebook δεν είναι ο λόγος που ο στόχος που είχε θέσει ο πρόεδρος Μπάιντεν για τον εμβολιασμό του 70% του ενήλικου πληθυσμού μέχρι την 4η Ιουλίου δεν επιτεύχθηκε». «Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 85% των χρηστών του Facebook στις ΗΠΑ έχει εμβολιαστεί ή θέλει να εμβολιαστούν κατά της Covid-19», ανέφερε η εταιρεία, απαντώντας στις κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου. Ο δρ Φάουτσι έκανε τη χθεσινή του δήλωση απαντώντας σε ένα δημοσιογράφο του CNN που τον ρώτησε αν σκέφτηκε ποτέ αν «θα μπορούσαμε να είχαμε εξαλείψει την ευλογιά ή την πολιομυελίτιδα με το Fox News να προειδοποιεί καθημερινά τους τηλεθεατές του για προβλήματα των εμβολίων».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, το οποίο χρόνια τώρα στηρίζει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έχει πληθύνει στις εκπομπές του μηνύματα σκεπτικισμού για τα εμβόλια κατά της Covid-19. Μετά από τους γρήγορους ρυθμούς εμβολιασμών στην αρχή της εκστρατείας ανοσοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα, ο ρυθμός εμβολιασμών έχει επιβραδυνθεί απότομα στις ΗΠΑ. Ο αριθμός των κρουσμάτων της Covid-19 αυξάνεται σε Πολιτείες με τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού, καθώς η μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα εξαπλώνεται ταχέως. Ο αρχικός σκεπτικισμός στα εμβόλια σε πολλά μέρη των ΗΠΑ έχει εξελιχθεί σε εχθρότητα, καθώς δημοσιεύματα και αναρτήσεις κατά των εμβολίων ενισχύονται από θεωρίες συνωμοσίας που διαδίνονται συνήθως από συντηρητικά μέσα ενημέρωσης.

