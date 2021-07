Κοινωνία

Σεισμός στο Ηράκλειο

Αναστάτωση από μία ακόμα επίσκεψη του «Εγκέλαδου» στην Κρήτη.

Σεισμική δόνηση έντασης 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 08.00 το πρωί με επίκεντρο 20 χλμ νότια, νοτιοανατολικά του Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίστηκε στα 17,1χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα του ανατολικής Κρήτης, ενώ δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες για προβλήματα ή καταστροφές.

Πρόκειται για ακόμη μία επίσκεψη του "Εγκέλαδου" στην περιοχή, μετά και την δόνηση στις 6 Ιουλίου, η οποία είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

