Κορονοϊός: Η Ευρώπη ξεπέρασε τις ΗΠΑ στο ποσοστό εμβολιασμών του πληθυσμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμβολιάσει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της με μια πρώτη δόση συγκριτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η ΕΕ ξεπέρασε τις ΗΠΑ στο ποσοστό του πληθυσμού που έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση ενός εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού, χαιρέτισαν χθες Σάββατο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μήνες μετά τις καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί στην έναρξη της εκστρατείας ανοσοποίησης των κατοίκων των κρατών μελών της Γηραιάς Ηπείρου, που είχε συγκεντρώσει επικρίσεις.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα εμβολιάσει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της με μια πρώτη δόση συγκριτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (55,5% έναντι 55,4%)», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμέντ Μπον, με ανάρτησή του στο twitter. «Συνεχίζουμε, επιταχύνουμε!», πρόσθεσε, κοινοποιώντας στατιστικά δεδομένα από τον ιστότοπο Our World in Data.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική εμβολιασμών, η οποία ξεκίνησε με πιο αργούς ρυθμούς συγκριτικά με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, λόγω μη επαρκών δόσεων, αποτέλεσε αντικείμενο επικρίσεων και αντιπαραθέσεων κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Στο στόχαστρο είχε μπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντονίζει τις παραγγελίες εμβολίων για τα 27 κράτη μέλη.

«Το υποσχεθήκαμε και έγινε πράξη. Η ΕΕ ξεπέρασε τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα και έγινε η ήπειρος με τους περισσότερους εμβολιασμούς στον κόσμο. Όλα αυτά, ενώ εξάγουμε το ήμισυ της παραγωγής μας σε περισσότερες από 100 χώρες», τόνισε θριαμβευτικά επίσης στο twitter ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν. «Αποτελεσματικότητα και αλληλεγγύη - ένα επίτευγμα για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι», πρόσθεσε ο Επίτροπος, στον οποίο είχε ανατεθεί η ευθύνη μιας ομάδας εργασίας για την αύξηση της παραγωγής και της χορήγησης εμβολίων στην Ευρώπη.

Τον Φεβρουάριο, στο αποκορύφωμα της διαμάχης για τις «καθυστερήσεις στην Ευρώπη», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε παραδεχθεί ότι έγιναν «λάθη». «Υποτιμήσαμε τις δυσκολίες που σχετίζονται με τη μαζική παραγωγή (...) Ήμασταν υπεραισιόδοξοι και πιθανώς υπερβολικά σίγουροι για την έγκαιρη παράδοση των δόσεων που παραγγέλθηκαν», είχε πει. Αλλά «η μάχη ενάντια στον ιό δεν είναι ένα σπριντ, είναι ένα μαραθώνιος, που απαιτεί αντοχή και επιμονή», πρόσθεσε.

