Μαξίμου για πόθεν έσχες και Μαρέβα: πόλεμος λάσπης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η απάντηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού στις αναφορές από τα στελέχη της Κουμουνδούρου και τα δημοσιεύματα. Στην δημοσιότητα η συμφωνία για μεταβίβαση μετοχών.

Απάντηση στις αναφορές από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιεύματα της εφημερίδας Documento, αναφορικά με το πόθεν έσχες της οικογένειας του Πρωθυπουργού, δίνει το Μέγαρο Μαξίμου, στρέφοντας τα πυρά του στον ΣΥΡΙΖΑ και τον εκδότη της εφημερίδας Κώστα Βαξεβάνη, κάνοντας λόγο για πόλεμο λάσπης κατά της Μαρέβας Γκραμπόβσκι και του Πρωθυπουργού και προαναγγέλλοντας προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Τσίπρας: δεν πρέπει να δώσει μια απάντηση ο Μητσοτάκης;

Ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Κρήτη TV», ερωτηθείς για το θέμα, είπε ότι «λέω, δεν ξέρω, έτσι λένε τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν πρέπει να απαντήσει; Δεν πρέπει να δώσει μια απάντηση;», συμπληρώνοντας «Βεβαίως, αν δεν υπάρχει θέμα θα είμαι ο πρώτος που θα το πω αυτό. Θα είμαι ο πρώτος που θα απαιτήσω να ζητήσουν συγγνώμη απέναντι στον κ. Μητσοτάκη όσοι διασπείρουν ειδήσεις που δεν ισχύουν. Αν όμως υπάρχει θέμα, τότε ειλικρινά εγώ θέτω ένα πάρα πολύ καίριο ερώτημα, ένα καίριο ερώτημα που αφορά την ισονομία σ’ αυτό τον τόπο: Δεν μπορεί ο νόμος να ισχύει για όλους τους υπόλοιπους εκτός από τον κ. Μητσοτάκη και την οικογένειά του».

Μαξίμου: πόλεμος λάσπης του ΣΥΡΙΖΑ για την Μαρέβα

Σε ανακοίνωση του Μαξίμου, το πρωί της Κυριακής, αναφέρονται τα εξής:

«Aπό την πρώτη στιγμή της εκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν άλλοτε ευθέως άλλοτε μέσω εντολοδόχων τους, έναν πόλεμο λάσπης εναντίον του κι εναντίον της συζύγου του. Επειδή αδυνατούν να τον αντιμετωπίσουν πολιτικά κι αφού ο κ. Τσίπρας ηττήθηκε σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις, συνεχίζουν στο ίδιο βιολί: προσωπικό πόλεμο με κάθε τρόπο και κάθε μορφή, εναντίον του ίδιου και της συζύγου του κι εσχάτως κι εναντίον του γιού του.

Πρωταγωνιστής σε αυτό τον πόλεμο λάσπης, ο κ.Βαξεβάνης, η εφημερίδα του οποίου στήθηκε όπως ομολόγησε ο ίδιος ο κ.Καλογρίτσας μέσα από υπόγειες διαδρομές χρήματος με μοναδικό σκοπό τις προσωπικές επιθέσεις κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Οι διαδρομές αυτές θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές κατόπιν των όσων συγκλονιστικών στοιχείων προέκυψαν από την πρόταση παραπομπής του κ. Νίκου Παππά στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν και προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς τον εντολοδόχο τους κ.Βαξεβάνη που επιμένουν να συντηρούν στην επικαιρότητα ένα πολυπαιγμένο, ανύπαρκτο θέμα: το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά από όλες τις αρμόδιες αρχές (Δικαιοσύνη, ΚΕΦΟΜΕΠ και από την Επιτροπή Πόθεν Εσχες της Βουλής στην οποία είχαν πλειοψηφία ανώτατοι δικαστικοί) και δεν έχει προκύψει τίποτα απολύτως. Το μόνο που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την επιμονή είναι η πολιτική φτώχεια, όπως ακριβώς καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις που δείχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερέχει συντριπτικά του Αλέξη Τσίπρα σε όλους τους δείκτες. Κι επιμένει να μετατρέπει την αντιπολιτευτική απελπισία του σε τοξικότητα και να πιστεύει ότι το δηλητήριο που ρίχνει, θα γίνει αντίδοτο στο πολιτικό του αδιέξοδο.

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento:

ΥΓ. Όσον αφορά στη νέα «αποκάλυψη» του κ. Βαξεβάνη και του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στον πόλεμο λάσπης. Για να τελειώνουμε με τα χυδαία ψέματα, οι μετοχές της Γαλλικής εταιρείας ανήκαν στην κυρία Γκραμπόφσκι, όπως είναι γνωστό, μέχρι την 3η Αυγούστου 2016. Τότε εξαναγκάστηκε να τις μεταβιβάσει λόγω του απαράδεκτου νόμου που ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και προέβλεπε απαγόρευση κατοχής μετοχών αλλοδαπών εταιριών και εταιριών της ΕΕ από πολιτικά πρόσωπα είτε αυτοπροσώπως είτε δια παρένθετου προσώπου όπως η σύζυγος. Ενός νόμου που εισήγαγε διάκριση των ελληνικών από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, προφανώς αντίθετου με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με στόχευση στη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ελέγχθηκε εξονυχιστικά, όσο ελάχιστοι Έλληνες πολίτες από όλες τις αρμόδιες αρχές που έκριναν οριστικά ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα.

Δίνουμε στη δημοσιότητα, λοιπόν, σήμερα τη συμφωνία δωρεάς των μετοχών της κυρία Γκραμπόφσκι στον ετεροθαλή αδελφό της κ. Γιώργο Παπαζήση, η οποία έχει υπογραφεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου που έθετε ο νόμος τον Αύγουστο του 2016 και συνεπώς είναι απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πόθεν έσχες.

Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ο κ. Βαξεβάνης, ο οποίος έχει πρωτόδικα καταδικαστεί κατόπιν αγωγής της κυρίας Γκραμπόφσκι για συκοφαντική δυσφήμιση, έχει όση σχέση με την αλήθεια, όση και το δημοσίευμά του που εμφάνιζε την Μαρέβα Γκραμπόφσκι να βρίσκεται στην Αίγυπτο το 2020, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού, όταν το ταξίδι είχε γίνει το 2019. Για τα υπόλοιπα το λόγο θα έχει ξανά η Δικαιοσύνη».

Μαξίμου: αυτή είναι η συμφωνία για δωρεάν παραχώρηση τνω μετοχών της κ. Γκραμπόφσκι:

