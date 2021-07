Αθλητικά

Κορονοϊός: σε καραντίνα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Τι είπε ο αδελφός του Γιάννης για την απουσία του από την επική βραδιά.

Το Μιλγουόκι πήρε μια σπουδαία νίκη στο Φοίνιξ και προηγείται με 3-2 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ. Σε μία επική βραδιά ο μεγάλος άτυχος ήταν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχασε τον πέμπτο τελικό, καθώς τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας κατά του κορονοϊού. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν το τζάμπολ, ενώ ο Giannis μίλησε για την απουσία του και τη βεβαιότητα ότι θα έδινε σόου μπροστά στην τηλεόραση!

«Ήταν δύσκολο αυτό που έγινε με τον Θανάση, γιατί ξέρω πόσο ήθελε να είναι εδώ για να δώσει ενέργεια στους πάντες. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό μπάσκετ για να κερδίσουμε. Έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά μας, μας υποστήριζε, μας έστελνε μηνύματα, οπότε κάναμε αυτό που έπρεπε και χωρίς την ενέργειά του. Όπως τον ξέρω, θα ούρλιαζε μπροστά στην τηλεόραση, θα ίδρωνε, θα έπαιζε άμυνα. Μετά από το ματς έβλεπα πόσο χαρούμενος ήταν στο Facetime» τόνισε.

