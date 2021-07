Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μάνα και κόρη στην ΜΕΘ

Αυξάνονται οι νέοι σε ηλικία φορείς της νόσου, που ζητούν βοήθεια σε νοσοκομεία για την αντιμετώπιση των έντονων συμπτωμάτων

Το τέταρτο κύμα του κορονοϊού φαίνεται να έχει ξεκινήσει στη χώρα μας και όσο και αν τα νούμερα εισαγωγών στα Νοσοκομεία της χώρας παραμένουν χαμηλά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα και να μην μας ανησυχήσουν.

Ήδη σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς, τα κρούσματα έφτασαν τα 561 εκ των οποίων, τα 276 στην Εύβοια, τα 139 στη Βοιωτία, τα 116 στη Φθιώτιδα, τα 11 στην Ευρυτανία και τα 19 στη Φωκίδα.

Μάνα και κόρη στην ίδια ΜΕΘ Covid 19

Την ίδια ώρα τα δύο μεγάλα Νοσοκομεία, της Λαμίας και της Χαλκίδας, έχουν εννέα ασθενείς με κορονοϊό, εκ των οποίων τα πέντε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στο Νοσοκομείο Λαμίας αυξήθηκαν οι ασθενείς στη ΜΕΘ σε τρεις, καθώς εισήχθη μία ακόμη νέα γυναίκα 53 ετών. Πρόκειται για τη μητέρα της 32χρονης από τη Φωκίδα που είχε νωρίτερα κι εκείνη χρειαστεί τη ΜΕΘ έχοντας περάσει και από το Πέτρινο κτίριο.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν ανήσυχοι την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας που φαίνεται ότι βρίσκεται στη φάση της ραγδαίας μετάδοσης λόγω της ινδικής μετάλλαξης.

Το ενδιαφέρον και η αγωνία εστιάζεται στο κατά πόσο η μετάλλαξη θα παρουσιαστεί εξασθενημένη όπως συμβαίνει με τους περισσότερους ιούς που γίνονται πιο μεταδοτικοί, ή αν θα παρακολουθήσουμε για μία ακόμη φορά τα Νοσοκομεία μας να γεμίζουν από ασθενείς και ακόμη χειρότερα δεκάδες συμπολίτες μας να πεθαίνουν εξαιτίας της covid-19.

