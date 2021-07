Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: ο Νίκος Ανδρουλάκης υποψήφιος για την ηγεσία

Την πρόθεση του να ειναι ξανά ένας εκ των διεκδικητών της Προεδρίας του Κινήματος Αλλαγής εξεδήλωσε ο ευρωβουλευτής.

Ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε, όπως αναμενόταν, ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος στις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές το φθινόπωρο.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με συνέντευξη στο Βήμα της Κυριακής.«Ναι, θα είμαι υποψήφιος. Έχω, άλλωστε, δηλώσει ότι οι λόγοι που με οδήγησαν να θέσω υποψηφιότητα, το 2017, έχουν ενισχυθεί. Την ευκαιρία που μας δόθηκε, τότε, με τη συμμετοχή 212.000 πολιτών, δεν την αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε. Όλοι οι υποψήφιοι έχουμε χρέος να συμβάλουμε ώστε η επικείμενη συζήτηση για το μέλλον της παράταξης να είναι βαθιά πολιτική και αναζωογονητική, ενθαρρύνοντας τα μέλη και τους φίλους μας να συμμετάσχουν και πάλι, μαζικά, σε αυτό το νέο ξεκίνημα», απάντησε σε σχετική ερώτηση .

Στην ίδια συνέντευξη ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ ανέφερε ότι το κόμμα «παραμένει στάσιμο τη στιγμή που «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρχίζει να συσσωρεύει δυσαρέσκεια και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πτωτική πορεία, ενώ παράλληλα οι ιδέες της σοσιαλδημοκρατίας γίνονται εκ νέου επίκαιρες», όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε.

Η υποψηφιότητα του κ. Ανδρουλάκη είναι η τρίτη, καθώς είναι γνωστό ότι έχει δηλώσει πως θα διεκδικήσει ξανά την ηγεσία η πρόεδρος του κόμματος, Φώφη Γεννηματά ενώ υποψηφιότητα έχει ανακοινώσει ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, τον Σεπτέμβριο.

