Κορονοϊός - Μύκονος: αντιδρούν στο lockdown οι επιχειρηματίες

Η απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ και η απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το 24ωρο προκάλεσε την "έκρηξη" των επιχειρηματιών. Τι προτείνουν.

Οργισμένοι δηλώνουν οι επιχειρηματίες της Μυκόνου με την απόφαση της κυβέρνησης για υιοθέτηση και εφαρμογή ειδικών μέτρων στο νησί.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας από 01.00 το βράδυ έως 06.00 το πρωί και η απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το 24ωρο προκάλεσε την "έκρηξη" των ιδιοκτητών καταστημάτων στο "νησί των ανέμων", οι οποίοι δηλώνουν ότι βρέθηκαν ξαφνικά από «Δόξα ο Θεός στο Βοήθα Παναγιά».

Το Σωματείο Επιχειρήσεων Διασκέδασης & Εστίασης Μυκόνου (ΣΕΔΕΜ) κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, για ακόμα μία δυσάρεστη έκπληξη αλλά και για διάψευση του πρωθυπουργού από τον κ. Χαρδαλιά.

"Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως η στάση ορισμένων ανεύθυνων/ ανεμβολίαστων δεν θα περιορίσει τα δικαιώματα των εμβολιασμένων. Είχε πει χαρακτηριστικά «Η χώρα δεν θα ξανακλείσει από τη στάση ορισμένων. Θα δώσει ελευθερία στους πολλούς. Και προστασία σε όλους. Γιατί δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, αλλά οι ανεμβολίαστοι Έλληνες». Και αντ’ αυτού ανακοινώνεται πως επανέρχονται οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων, εν μία νυκτί. Δεν θα σταθούμε στις ανυπολόγιστες ζημιές που μας προκαλεί η νέα αιφνιδιαστική απόφαση ( προμήθειες, προσωπικό, ακυρώσεις που θα επιφέρει), χτυπώντας την ναυαρχίδα του τουρισμού της χώρας" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι επιχειρηματίες προτείνουν μάλιστα μια σειρά από μέτρα:

Να τηρηθεί η προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού και να μην περιοριστούν τα δικαιώματα των εμβολιασμένων Να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των εργαζομένων στην εστίαση, την διασκέδαση και τον τουρισμό ( αν και η Μύκονος έχεις το ποιο υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Να καλυφθούν νομικά οι επιχειρήσεις που δεν θα συνεργάζονται με ανεμβολίαστους υπαλλήλους. Οι εμβολιασμένοι να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους στους χώρους εστίασης και διασκέδασης, χωρίς εκπτώσεις ( δηλαδή με μουσική) και χρονικούς περιορισμούς. Οι ανεμβολίαστοι να ανανεώνουν με rapid ή pcr την υγιεινομική τους κάλυψη ανά 72 ώρες για να μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματα όσων δεν νοσούν. Να συνυπολογιστεί για την εξαγωγή των στατιστικών δεδομένων ότι στο νησί βρίσκονται γύρω στους 200.000 κάτοικοι και τουρίστες ( εύκολα από αφίξεις – αναχωρήσεις πλοίων και αεροπλάνων εξάγονται οι αριθμοί) και να μην ανάγονται επί των 10.000 κατοίκων τα ημερήσια κρούσματα καθώς ο αριθμός επί των 100.000 είναι πλασματικά υπερπολλαπλάσιος. Να αφαιρούνται από τα κρούσματα που εντοπίζονται στο Διεθνές αεροδρόμιο της Μυκόνου, όσοι προέρχονται από διπλανά νησιά που απλώς χρησιμοποιούν την Μύκονο ως ενδιάμεσο σταθμό για αναχώρηση ή άφιξη. Να εφαρμοστεί ουσιαστικά και αυστηρά η ΚΥΑ για τα παράνομα πάρτι στις βίλες με την παρουσία δικαστικού λειτουργού.

"Έχουμε υποστεί πολλά! Ακόμη 11 ημέρες χαμένες είναι ένας επαγγελματικός αιώνας για εμάς. Άμεσα να τηρηθεί η πρωθυπουργική δέσμευση και να αναθεωρηθεί η απόφαση του κ. Χαρδαλιά, αλλά να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις μας που θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν και βάση εφαρμογής συνολικότερα" καταλήγει η ανακοίνωση.

Την έντονη δυσφορία του για την επιβολή έκτακτων περιοριστικών μέτρων στη Μύκονο, εξέφρασε και ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, υπογραμμίζοντας πως «η αιφνιδιαστική λήψη μέτρων, έστω για 10 ημέρες, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου για το νησί, που είναι ένας κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός, είναι μια άστοχη ενέργεια, η οποία επί της ουσίας δείχνει τιμωρητική διάθεση σε μια κοινωνία, που στο πλαίσιο του εφικτού έκανε ό,τι έπρεπε για να προστατέψει τη δημόσια υγεία».

