e-ΕΦΚΑ: 11 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για αγρότες

Δείτε ποιες υπηρεσίες παρέχονται και ποιές συναλλαγές μπορούν να γίνουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς ταλαπωρία.

Συνολικά 11 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών του.

Ήδη, ο φορέας έχει προχωρήσει στη διεύρυνση του δικτύου εξυπηρέτησης αγροτών, μέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών του τ. ΟΓΑ και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και της εξυπηρέτησής τους από τα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ-Μισθωτών σε κάθε πρωτεύουσα νομού.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, οι 11 ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους αγρότες είναι μερικές μόνο από τις 50 συνολικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του φορέα και την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr και εντάσσονται στη στρατηγική του σταδιακού περιορισμού των μετακινήσεων από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, της εξάλειψης της άσκοπης ταλαιπωρίας και της αδιάλειπτης 24ωρης εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών.

Μεσοπρόθεσμος στόχος του είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, «για το 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 10-12 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι που πρακτικά σημαίνει την κατάργηση αντίστοιχων μετακινήσεων από και προς τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για τους πολίτες.

Ειδικά, για την κατηγορία των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση υπήρξε επιτακτική, καθώς οι συναλλαγές με τον e-ΕΦΚΑ είναι ζωτικές για την ομαλή λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, αλλά και για ζητήματα καθημερινότητας, όπως η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, η βεβαίωση απογραφής και εισφορών, οι ρυθμίσεις οφειλών, κ.ά., ειδικά, αν ληφθεί υπ' όψιν πως μεγάλο ποσοστό αυτών των επαγγελματιών διαμένουν σε ορεινές, νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης στα πλησιέστερα υποκαταστήματα».

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες προς τους αγρότες είναι οι εξής:

«1) Ψηφιακή απονομή σύνταξη ΑΤΛΑΣ. Δείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του πρωτογενούς τομέα και κυρίως των ανθρώπων που τον υπηρετούν στην παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας, αυτοματοποιήθηκε η πολύμηνη και δαιδαλώδης διαδικασία απονομής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ και μετατράπηκε σε μία απλή ολιγόλεπτη ηλεκτρονική συναλλαγή. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τη χρήση των κωδικών TAXIS. Σε αγρότες με συμπληρωμένο το 67ο έτος και ασφάλιση στον τ. ΟΓΑ, καθώς και σε συζύγους και τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου, αντλούνται αυτόματα τα αναγκαία δικαιολογητικά, εκδίδεται άμεσα η συνταξιοδοτική απόφαση και κοινοποιείται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλωθεί.

2) Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, από 1/1/2021. Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι αγρότες και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν αυτόματα την ασφαλιστική τους κατηγορία κάθε χρόνο χωρίς επίσκεψη στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν αλλάξουν την ασφαλιστική τους κατηγορία, παραμένει ενεργή η κατηγορία του προηγούμενου έτους.

3) Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών. Μέσα στον περασμένο Μάρτιο, ολοκληρώθηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν την έναρξη/μεταβολή/λήξη ασφάλισης όλων των ασφαλισμένων μη μισθωτών. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική ηλεκτρονική υπηρεσία που αντικαθιστά μία επίπονη και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία, που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους σε αλλεπάλληλες επισκέψεις είτε των ίδιων είτε των λογιστών τους στις οργανικές μονάδες του φορέα και προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις.

4) Ασφαλιστική ικανότητα. Κάθε μη μισθωτός, μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, κτλ).

5) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του μητρώου ασφαλισμένων. Ως άμεσο αποτέλεσμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.

6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. H υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και στους αγρότες ασφαλισμένους, την αυτόματη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναμονή. Πάνω από 562.698 φυσικά (μισθωτοί και μη μισθωτοί) και νομικά πρόσωπα αξιοποίησαν την εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021.

7) Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης χορήγησης της εν λόγω βεβαίωσης για φορολογική χρήση τρέχοντος φορολογικού έτους χωρίς καμία αναμονή και ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας.

8) Βεβαίωση απογραφής. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (αγρότες/μη μισθωτοί, μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι) και μπορούν να λάβουν άμεσα την εν λόγω βεβαίωση, αποφεύγοντας την προσέλευση και το συνωστισμό στις οργανικές μονάδες του.

9) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) παρέχεται μία σειρά από συναλλαγές, όπως πιστοποίηση οφειλετών, ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών, πίνακας χρεών οφειλέτη, ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη, υπολογισμός δόσεων ρύθμισης και φυσικά ρύθμιση οφειλών.

10) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού. Για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυνατότητα του προγραμματισμού ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του φορέα. Το κλείσιμο του ραντεβού γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους καλύτερη εξυπηρέτηση, καθώς αποφεύγουν πολύωρες αναμονές και συνωστισμό στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ. Οι συναλλασσόμενοι με απλά βήματα επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Τα ηλεκτρονικά ραντεβού ξεπέρασαν τις 565.000 από τον Σεπτέμβριο του 2020, απαλλάσσοντας τους πολίτες από άσκοπη αναμονή, μετακινήσεις καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Μάλιστα, η επιτυχία των ηλεκτρονικών ραντεβού τον καιρό της πανδημίας προκάλεσε και τη μονιμοποίηση του μέτρου, αλλά και τη διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα κλεισίματος των ραντεβού από 2 εβδομάδες, που είναι σήμερα, σε 5. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την υπηρεσία και να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετούν.

11) Έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας myEFKAlive/ - Σταδιακή επέκτασή της. Στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού, ο e-ΕΦΚΑ από τις 19/7/2021, ενεργοποιεί τις νέες τεχνολογίες και θέτει σε λειτουργία τη νέα ηλεκτρονική του υπηρεσία «myEFKAlive». Πρόκειται για τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως επικοινωνίας του πολίτη, μέσω βιντεοκλήσης, με υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, που δημιουργεί ένα νέο εναλλακτικό κανάλι εξυπηρέτησης. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, διευκολύνει τον κάτοικο των ορεινών, νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών της πατρίδας μας, αλλά και συμπολίτες μας με αναπηρία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ψηφιακά από το προσωπικό του e-ΕΦΚΑ για μία σειρά από υπηρεσίες. Κύριος στόχος της νέας υπηρεσίας του φορέα είναι να έχουν πρόσβαση τα άτομα που δεν μπορούν να έχουν διά ζώσης επαφή με το φορέα και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.

Πρακτικά, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται τις κατά τόπους υπηρεσίες και να περιμένουν για ώρες στα γκισέ. Θα συνδέονται στην ειδική πλατφόρμα, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους και θα πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη με έναν υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος, αφού πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο στοιχείων, θα τους προωθεί, μέσω e-mail, το πιστοποιητικό που έχουν αιτηθεί.

Όπως σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ, στην πρώτη φάση λειτουργίας, εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες), πλην της Κω, η οποία θα ενταχθεί στην νέα υπηρεσία στις 10 Αυγούστου 2021, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο της χώρας.

Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι η συνολική αναδιάταξη του επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη. «Και γι' αυτό, πέρα τη νέα υπηρεσία myEFKAlive, που τίθεται σε λειτουργία από αύριο 19/7/2021, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δημιουργείται το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο, που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και με μηδενικούς χρόνους απόκρισης» τονίζει ο e-ΕΦΚΑ.





