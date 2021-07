Life

“Νέο χέρι, νέα ζωή” για 26χρονο μέσω… αλληλεγγύης (εικόνες)

Η κοινωνική προσφορά από δωρητές και η “αγκαλιά” που άνοιξε για τον μετανάστη που είχε χάσει το ένα του χέρι, του προσέφερε μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή.

Ένα νέο χέρι στη θέση αυτού που τού στέρησε ένα εργατικό ατύχημα στη χώρα του απέκτησε, χάρη στην κινητοποίηση πολλών ανθρώπων, ο 26χρονος Χουράμ από το Πακιστάν, ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Ήταν στα τέλη Μαΐου, όταν μια ομάδα ανθρώπων αγκάλιαζε τον νεαρό, θέλοντας να τού προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ήταν οι άνθρωποι του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, στη Θεσσαλονίκη, που γνωρίζοντάς τον μέσα από τις εθελοντικές τους δράσεις κι έχοντας εντυπωσιαστεί από τη διάθεσή του για προσφορά ξεκίνησαν μια καμπάνια crowdfunding με τίτλο «Second Hand, Second Life/Νέο χέρι, νέα ζωή».

Η καμπάνια πέτυχε και ο 26χρονος «τώρα μπορεί να ονειρεύεται, να αισθάνεται σίγουρος και να πετυχαίνει τους στόχους του», όπως αναφέρουν οι άνθρωποι που τον βοήθησαν στο ευχαριστήριό τους προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη του ονείρου για τον Χουράμ, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να χαμογελάει πλατιά, να κρατά σφιχτά με τα δυο του χέρια πλέον το τιμόνι του ποδηλάτου και να κάνει όλα όσα είχε στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τις δωρεές σας αλλά κυρίως για την αγάπη που δείξατε στον Χουράμ. Είστε όλοι και όλες καταπληκτικοί/ες. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους και όλες που κάνατε το όνειρο του πραγματικότητα», αναφέρουν οι άνθρωποι του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ και ο 26χρονος στη σελίδα που φτιάχτηκε για την καμπάνια στο facebook.

Σε συνέντευξη του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τον περασμένο Μάρτιο, ο Χουράμ είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στο Πακιστάν έχοντας χάσει το ένα του χέρι. «Μέσα στο σπίτι εισέπραττα αγάπη από τους δικούς μου και ήμουν προστατευμένος, έξω όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, ένιωθα άσχημα», έλεγε, εξηγώντας πώς πήρε την απόφαση να έρθει στην Ελλάδα δυόμισι χρόνια πριν και να ζητήσει άσυλο.

«Ένα νέο χέρι θα με κάνει να νιώσω καλά και θα μού δώσει αυτοπεποίθηση ώστε να παλέψω για το μέλλον μου», τόνιζε και πλέον, με το νέο προσθετικό μέλος που απέκτησε χάρη σε όλους όσοι έσπευσαν να συμβάλουν στην απόκτησή του, μπορεί και πάλι να ονειρεύεται.

