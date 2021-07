Κόσμος

Ινδία: φονικές κατολισθήσεις λόγω κακοκαιρίας

Αρκετά σπίτια κατέρρευσαν λόγω των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τρία προάστια του Μουμπάι όταν αρκετά σπίτια κατέρρευσαν λόγω των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι διασώστες έσκαβαν με γυμνά χέρια για να ανασύρουν τους νεκρούς, όπως φαίνεται σε εικόνες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, ενώ οι αρχές είπαν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι αρχές έχουν αναφέρει 11 περιστατικά όπου έχουν καταρρεύσει σπίτια ή τοίχοι στην περιοχή του Μουμπάι, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε ανάρτηση στο Twitter και ανακοίνωσε την παροχή βοήθειας για τα θύματα.

Αρκετές περιοχές της πόλης πλημμύρισαν ύστερα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων 24 ωρών, ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας.

Οι προβλέψεις για νέες νεροποντές, μπορεί να οδηγήσουν τις αρχές να μεταφέρουν σε άλλες περιοχές, κατοίκους που ζουν στις ζώνες κινδύνου των κατολισθήσεων.

