Πολιτική

Πέτσας - Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εκπαιδευτικοί είναι οι επόμενοι στη σειρά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες άλλες κατηγορίες δημοσίων υπάλληλων θα ακολουθήσουν τους υγειονομικούς. Τι λέει για τις απολύσεις ανεμβολίαστων.

Για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το θέμα της πιθανότητας απολύσεων για όσους δεν θέλουν να εμβολιαστούν μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, επισημαίνοντας ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι ένα προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης του κορονοϊού, καθώς τη δεδομένη στιγμή είναι σημαντικό να αποφύγουμε τη έξαρση της πανδημίας.

Σχετικά με όσους δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν, διευκρίνισε πως πρώτα θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, ώστε να μην φτάσουμε σε απολύσεις. Τόνισε, δε, ότι το πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα είναι αρκετά ευέλικτο, επομένως μπορεί να βρεθεί τρόπος να συνεχίσουν να παρέχονται οι υπηρεσίες χωρίς να πληγεί ούτε ο πολίτης ούτε και ο εργαζόμενος.

Όπως είπε ο υπουργός, η αναστολή εργασίας είναι από μόνη της είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να εμβολιαστεί κάποιος που δεν θέλει να χάσει το εισόδημά του. Ανέφερε, επίσης, ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι τη διαφορά του να είσαι εμβολιασμένος, καθώς υπάρχουν και τα προνόμια.

Όσον αφορά τους επόμενους κλάδους, στους οποίους μπορεί να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, ο κ. Πέτσας είπε ότι αναμένεται να ληφθεί απόφαση για τους εκπαιδευτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής. «Πιο μεγάλο θέμα είναι των εκπαιδευτικών», τόνισε.

Είπε, επίσης, πως είναι κάτι που σταθμίζεται στις αποφάσεις της κυβέρνησης, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Τέλος, ανέφερε ότι θα πολλαπλασιαστούν οι κινητές ομάδες εμβολιασμού τις επόμενες μέρες.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φολέγανδρος: Ομολόγησε το έγκλημα ο 30χρονος

Κορονοϊός: μάνα και κόρη στην ΜΕΘ

Κεφαλονιά: 40χρονος πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο