Παναγιώτης Κουτσούκος: παιδί - θαύμα, που ανήκει στο 0,3% των μαθητών παγκοσμίως

Κατάφερε να συγκεντρώσει την απόλυτη βαθμολογία σε ειδικό πρόγραμμα και να πάρει υποτροφία για ένα από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

Μετά από δύο δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας και με τις προσωπικές επαφές να είναι ακόμα πιο περιορισμένες και σπάνιες, ο Παναγιώτης Κουτσούκος, έχει αρκετούς λόγους να είναι περήφανος για τον εαυτό του.

Το γεγονός πως κατάφερε να πάρει υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, που βρίσκεται στην καρδιά της ομώνυμης πόλης, τη χρονιά που έκαναν αίτηση 75.000 υποψήφιοι σε αυτό, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους αισθάνεται ότι δεν πέτυχε απλά τον στόχο του, αλλά κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο έως και ανέφικτο. Ο άλλος λόγος, για τον οποίο, κατά γενική ομολογία, θα πρέπει να νιώθει απόλυτα ικανοποιημένος και δικαιωμένος είναι ότι ο 18χρονος, μαθητής του κολλεγίου Ανατόλια, συγκέντρωσε 45/45 στο παγκόσμιο πρόγραμμα IB, ένα διετές και συστηματικό πρόγραμμα σπουδών, που προετοιμάζει το μαθητή που επιθυμεί να εισαχθεί και να σπουδάσει με επιτυχία στα σπουδαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου, σε όλες τις ειδικότητες.

Το μέγεθος του επιτεύγματός του καταδεικνύεται από το γεγονός πώς μόνο το 0,3% των υποψηφίων παγκοσμίως καταφέρνουν αυτή τη βαθμολογία. «Πιστεύω στον ανταγωνισμό, στην άμιλλα αλλά σίγουρα και στην τύχη, η οποία βοηθάει σε κάποιο ποσοστό. Επίσης πιστεύω ότι η επιτυχία πρέπει να επιβραβεύεται σύμφωνα με κανόνες αντικειμενικούς και απόλυτα αξιοκρατικούς», λέει ο ίδιος στη Voria.gr.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως παρά το απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο αρίστευσε, δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα να ασχολείται με το αγαπημένο του άθλημα, το μπάσκετ. Συγκεκριμένα, ο Παναγιώτης έπαιζε αρκετά χρόνια συστηματικά μπάσκετ, έχοντας περάσει από τη σχολική ομάδα του Ανατόλια, την ομάδα του Άρη αλλά και την ομάδα Ναύαρχος Βότσης. Ο ίδιος δηλώνει περήφανος και αναφέρει πως ελπίζει να ασχοληθεί μακροπρόθεσμα με ένα επάγγελμα σχετικό με τα Μαθηματικά, που λατρεύει.

«Το ΙΒ είναι ένα απαιτητικό, διετές πρόγραμμα που ισοδυναμεί με την ελληνική Β και Γ Λυκείου. Είναι η ΙΒ1 και η ΙΒ2, αντίστοιχα», εξηγεί ο Παναγιώτης, αναφέροντας πως όλα τα μαθήματα διεξάγονται στα αγγλικά. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Παναγιώτης σημειώνει πως ο υποψήφιος επιλέγει έξι μαθήματα -τρία υψηλής δυσκολίας και τρία χαμηλής- στην αρχή του προγράμματος και πορεύεται με αυτά. Στη δική του περίπτωση επρόκειτο για τα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία σε επίπεδο υψηλής δυσκολίας, αλλά και για τα ισπανικά, τα αγγλικά και την επιστήμη του περιβάλλοντος σε επίπεδο χαμηλότερης δυσκολίας. «Τα μαθήματα αυτά συνοδεύονται από γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε τριμήνου και από ερευνητικές εργασίες», αναφέρει.

Η αγάπη για τον αθλητισμό

Το ΙΒ είναι ένα απαιτητικό και αρκετά πιεστικό πρόγραμμα σπουδών, όμως ο Παναγιώτης έβρισκε πάντα τον χρόνο για να παίζει μπάσκετ. «Είναι η μεγάλη μου αγάπη και προσπαθούσα να είμαι πολύ τυπικός στις ώρες της μελέτης μου προκειμένου να περνάω τον ελεύθερό μου χρόνο με το αγαπημένο μου άθλημα», εξηγεί ο ίδιος, αναφέροντας πως οι προπονήσεις ήταν καθημερινές, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει επίσης ασχοληθεί με το τένις και την κιθάρα στον ελεύθερο χρόνο του.

Η φοίτησή του ξεκίνησε στο κολλέγιο Ανατόλια από το δημοτικό και από την Α' Γυμνασίου είχε υποτροφία την οποία διατήρησε και τα έξι χρόνια. Για τον Παναγιώτη, η Βοστώνη εκτός από ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια διαθέτει και κάτι άλλο που τον συνδέει με την πρωτεύουσα της Μασαχουσέτης: την οικογένειά του, ή τουλάχιστον, μέρος της.

«Στη Βοστώνη σπούδασαν και εργάζονται οι αδερφές μου, οπότε θεωρώ πως με τράβηξε λίγο και η οικογένειά μου. Θα έχω εκεί, δίπλα μου, σημαντικούς για μένα ανθρώπους. Αναμφίβολα και το υψηλό επίπεδο του Πανεπιστημίου έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιλογή μου», συμπληρώνει.

Ο Παναγιώτης Κουτσούκος από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα είναι και επισήμως φοιτητής στο τμήμα της Φυσικής και Μαθηματικών σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, αγγίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο το όνειρό του.

