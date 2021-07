Κοινωνία

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Ποια η αιτία θανάτου της άτυχης Γαρυφαλλιάς. Οι κακώσεις στο σώμα της, η ομολογία του εγκλήματος από τον σύντροφό της και η μαρτυρία "κλειδί".

Από πνιγμό προήλθε ο θάνατος της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στην Φολέγανδρο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Η άτυχη κοπέλα έφερε κακώσεις στα χέρια, τα πόδια και την πλάτη από την πτώση της στα βράχια. Λόγω των χτυπημάτων εικάζεται ότι η 26χρονη έχασε τις αισθήσεις της όταν έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πνιγμός της.

Η σορός της κοπέλας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λυγαριάς από ψαράδες, την περασμένη Παρασκευή. Είχε πάει για κάμπινγκ στο νησί μαζί με τον 30χρονο σύντροφό της, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς.

Ο σύντροφός της, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά την ανεύρεση της σορού, παραδέχθηκε ότι έσπρωξε στη θάλασσα την 26χρονη, αφού πρώτα έβγαλε εκτός δρόμου το αυτοκίνητο και το έριξε σε βραχώδη πλαγιά. Η κοπέλα βγήκε από το όχημα και αφού την ακολούθησε, την έριξε στο νερό. Υποστηρίζει δε ότι βούτηξε στη συνέχεια για να τη σώσει αλλά όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις της, καθώς χτύπησε το κεφάλι της σε βράχια, την άφησε και έφυγε.

Ο 30χρονος απέδωσε την πράξη του στους συνεχείς τσακωμούς που είχαν τον τελευταίο καιρό, ενώ δηλώνει μετανιωμένος.

Η μαρτυρία μιας γυναίκας ήταν εκείνη που οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του. Μιλώντας στο Open τόνισε πως αρχικά είδε τη φωτογραφία του 30χρονου να κυκλοφορεί στο facebook, καθώς την είχαν κοινοποιήσει φίλοι της και σημείωσε πως είχε συγκρατήσει τον νεαρό στη μνήμη της λόγω της κόμμωσής του.

Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία αδέλφια της 26χρονης φαρμακοποιού Γαρυφαλλιάς ανέθεσαν το βήμα της υποστηρίξεως της κατηγορίας εις βάρος του δράστη της ανθρωποκτονίας που συνέβη στη Φολέγανδρο στον Αλέξη Κούγια. Όπως τονίζεται από το γραφείο του, η προανάκριση διεξάγεται από τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της Φολέγανδρου.

Αναμένεται δε η ολοκλήρωση της δικογραφίας, η μεταφορά του κατηγορουμένου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου και ο διορισμός Ανακριτή, ώστε να ξεκινήσουν οι επιβεβλημένες διαδικαστικές νόμιμες πράξεις για την άσκηση των δικαιωμάτων της οικογένειας.

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, «σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας του δράστη, αυτό που έχει ενδιαφέρον για εμάς είναι να πληροφορηθούμε το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης και της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από το Αστυνομικό Τμήμα στην Φολέγανδρο».

