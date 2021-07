Κοινωνία

Καιρός - ΕΜΥ: έκτακτο δελτίο για επιδείνωση με έντονα φαινόμενα

Που και πότε θα ενσκήψει η κακοκαιρία. Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων.

"Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα σήμερα Κυριακή (18-07-2021) και αύριο Δευτέρα (19-07-2021) με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους", αναφέρεται στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού απο το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, "Πιο αναλυτικά, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν:

Σήμερα Κυριακή, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη δυτική Στερεά και τις βορειότερες περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Αύριο Δευτέρα, μέχρι τις απογευματινές ώρες τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες".