Κορονοϊός - Κεραμέως: καλούμε τους μαθητές άνω των 15 ετών να εμβολιαστούν

Τι είπε για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο και την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.

«Καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας να εμβολιαστούν. Πλέον καλούμε και τους μαθητές μας άνω των 15 ετών, καθώς δόθηκε η δυνατότητα εμβολιασμού και σε αυτούς», δηλώνει σε συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυριακής η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του τείχους ανοσίας, ενώ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών έχουν ήδη εμβολιαστεί.

Αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο δηλώνει ακόμη: «Συζητάμε με τους ειδικούς και εξετάζουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε τη δια ζώσης λειτουργία των εκπαιδευτικών μας δομών».

Για τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών η κ. Κεραμέως σημειώνει ότι «θα έχει καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματά της θα συνδέονται είτε με επιβράβευση μέσω μορίων είτε με επιμόρφωση».

Συμπληρώνει ότι τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν σχετικές ενημερωτικές συνεδρίες για τους εκπαιδευτικούς αλλά υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή στην αξιολόγηση θα είναι υποχρεωτική, ενώ προβλέπονται συνέπειες για όποιον δεν συμμετέχει οι οποίες θα είναι «η μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση του μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός».

Αναφορικά με την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) στα ΑΕΙ η υπουργός Παιδείας λέει μεταξύ άλλων, ότι «είναι μείζονος σημασίας για εμάς οι νέοι μας να έχουν πραγματικές επιλογές, γι’ αυτό και μέλημά μας από την πρώτη ημέρα στο υπουργείο είναι να ανοίγουμε δρόμους για τους νέους μας».

