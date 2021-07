Πολιτισμός

Φιλιώ Πυργάκη: Στο Άργος η κηδεία της

Το "ύστατο χαίρε" στην «αρχόντισσα» του Δημοτικού τραγουδιού.

Το τελευταίο "αντίο" λένε σήμερα στη Φιλιώ Πυργάκη, συγγενείς και φίλοι της σπουδαίας ερμηνεύτριας του Δημοτικού τραγουδιού.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Άκοβας Άργους. Στις 17:00 η σορός θα βρίσκεται στον ναό και στις 18:30 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Αντί στεφάνων η οικογένεια επιθυμεί την δωρεά στην Ογκολογική ομάδα «Ελπίδα».

Η Φιλιώ Πυργάκη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 82 ετών, ύστερα από μακρά μάχη τον καρκίνο. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο έχασε τον σύζυγό της από την ίδια αιτία.

Η Φιλιώ Πυργάκη πέρα απο την Ελλάδα έκανε πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό (π.χ. στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Σκανδιναβία κ.α) και έτσι επικοινώνησε σε όλο τον κόσμο το νεοδημοτικό τραγούδι με μεγάλη επιτυχία.

