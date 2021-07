Πολιτική

Δένδιας για Κυπριακό: Δεν υπάρχει "λύση δύο κρατών"

Η λύση στο Κυπριακό είναι η ενοποίηση της Νήσου. Όλα τα άλλα δεν συνιστούν λύση, τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Δεν υπάρχει “λύση δύο κρατών” στην Κύπρο», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην αραβική διεθνή εφημερίδα «Asharq Al Aswat». «Υπάρχει πρόταση δημιουργίας δύο κρατών από τη μεριά των Τούρκων, η οποία δεν αποτελεί λύση στο Κυπριακό».

«Η λύση του Κυπριακού είναι η ενοποίηση της Νήσου. Όλα τα άλλα δεν συνιστούν λύση. Είναι αντίθετα στο Διεθνές Δίκαιο», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν είμαι εγώ, ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος, είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε ιδέα μιας “λύσης δύο κρατών”». Επεσήμανε ακόμη πως είναι σημαντικό να δούμε τι θα πει και τι θα κάνει στις 20 Ιουλίου, ο Πρόεδρος Ερντογάν όταν επισκεφθεί το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. «Εάν η ρητορική στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου είναι αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, είναι αντίθετη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τότε η συμπεριφορά του Προέδρου Ερντογάν δεν έχει κανένα νόημα».

Ερωτηθείς για το ΝΑΤΟ, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως η Ελλάδα είναι υπερήφανη για τη συμμετοχή της, αλλά προσθέτει πως «ορισμένες φορές το ΝΑΤΟ τηρεί ίσες αποστάσεις μεταξύ των κρατών μελών». «Θα ήθελα το ΝΑΤΟ να μην ξεχνά ότι πέρα από Συμμαχία, δεν είναι απλά και μόνο μια Συμμαχία χωρών, είναι μια Συμμαχία θεμελιωμένη σε συγκεκριμένες αξίες. Και αυτό υποχρεώνει το ΝΑΤΟ, όταν ένα μέλος του σφάλλει, να το δηλώνει ξεκάθαρα. Δεν το έχει πράξει έως τώρα». «Το ΝΑΤΟ είναι Συμμαχία αξιών. Και οφείλω να πω ότι προχωρούμε σε μια πλήρη αναθεώρηση του μέλλοντος του ΝΑΤΟ: στην πολιτική του ΝΑΤΟ για το 2030. Θα ήταν ενδιαφέρον να δει κανείς πώς περιγράφεται αυτό το στοιχείο των αξιών στο συγκεκριμένο έγγραφο πολιτικής».

Αναφερόμενος στη συμφωνίας που υπεγράφη πρόσφατα με τον Αραβικό Σύνδεσμο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επεσήμανε ότι «η συμφωνία αυτή είχε ήδη καθυστερήσει πολύ», καθώς η Ελλάδα έχει «μια ιστορική σχέση με τις αραβικές χώρες που ανάγεται αιώνες πριν». «Συνεπώς, η δημιουργία μιας θεσμοθετημένης σχέσης με τον Αραβικό Σύνδεσμο ήταν εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Τη θεωρούμε ως ένα βήμα προς την επίτευξη στενότερης συνεννόησης με τις περισσότερες αραβικές χώρες, ιδίως, με τις αραβικές χώρες που συμμερίζονται τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε τη διεθνή τάξη, δηλαδή να βασίζεται σε κανόνες». Πρόσθεσε δε πως «θα θέλαμε ο Αραβικός Σύνδεσμος και τα αραβικά έθνη να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή, αλλά και τα όνειρά μας, τις προσδοκίες μας, τις φιλοδοξίες μας για την περιοχή».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν η Τουρκία επιχειρεί να υπονομεύσει τον Αραβικό Σύνδεσμο και τον αραβικό ρόλο, ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι οι ομόλογοί του από κάποιες αραβικές χώρες «μου έδωσαν ακλόνητες αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιμετωπίζει τα αραβικά έθνη αλλά και για τα όνειρα που έχει. Κάποιου είδους νεο-οθωμανική φιλοδοξία, καθώς πιστεύει ότι αυτό το χαλιφάτο θα μπορούσε να ξαναγεννηθεί». Η Ελλάδα από την άλλη, τόνισε πως δεν έχει «ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες στην περιοχή». «Πιστεύουμε δε ότι, σε αυτό το πλαίσιο, και στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με το οποίο οι περισσότερες χώρες με τις οποίες έχουμε στενές σχέσεις έχουν συνταχθεί, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας», σημειώνει και προσθέτει πως «θα θέλαμε η Τουρκία να γίνει μέρος αυτής της συνεννόησης, αλλά δυστυχώς φοβάμαι ότι χρειάζεται πολύς δρόμος ακόμη για να επιτευχθεί».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στις εξαιρετικές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με την Αίγυπτο και ο ίδιος με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. «Η δημιουργία ενός διαδρόμου ενεργειακού εφοδιασμού από την Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Φόρουμ για το φυσικό αέριο, οι αγωγοί, καθώς και η διασύνδεση, αποτελούν μέρος της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε ένα κοινό οικονομικό μέλλον», τόνισε. «Υπάρχει ένας ατελείωτος κατάλογος κοινών συμφερόντων με την Αίγυπτο», ανέφερε.

Υπογράμμισε ακόμη τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ και επεσήμανε ότι και οι Ισραηλινοί συμμερίζονται την άποψη της Ελλάδας ότι η σταθερότητα της Αιγύπτου ως χώρας έχει θεμελιώδη σημασία για τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής. Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της Σαουδικής Αραβίας για την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής και της ελληνικής και σημείωσε πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ελλάδα έστειλε μια πυραυλική συστοιχία Patriot. «Δώσαμε όπλα στη Σαουδική Αραβία για να αμυνθεί ενάντια σε ανώνυμους εχθρούς, και όχι για να επιτεθεί η ίδια σε άλλους». Η Ελλάδα, πρόσθεσε, διατηρεί ακόμη άριστη στρατηγική σχέση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Ιράκ, ενώ επιθυμεί να εντάξει σε αυτό το πλαίσιο την Ινδία.

Ερωτηθείς σχετικά με τη Συρία, ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι «η ύπαρξη ενός αποτυχημένου κράτους στη Μεσόγειο δεν είναι προς το συμφέρον μας». «Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα ξεχάσουν και θα συγχωρήσουν το καθεστώς 'Ασαντ. Αυτό που κάνουμε είναι να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτημα εκεί και ο Έλληνας Επιτετραμμένος οφείλει να είναι παρών για να συμβάλει στην ομαλοποίηση της κατάστασης, να βοηθά τους Έλληνες πολίτες και να βοηθά τους Ευρωπαίους πολίτες», ανέφερε. «Δεν διαπιστεύουμε ωστόσο τον Επιτετραμμένο μας στο καθεστώς Άσαντ. Πρέπει πρώτα να διαβουλευτούμε με τους Ευρωπαίους φίλους και εταίρους μας και κατόπιν το Συμβούλιο της ΕΕ να αποφασίσει για τον τρόπο αντιμετώπισης του καθεστώτος 'Ασαντ».

Η απόφαση της ΕΕ, όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, είναι «να δούμε να γίνονται βήματα από την πλευρά του καθεστώτος Άσαντ, ώστε να χορηγηθούν κονδύλια για το σχέδιο ανοικοδόμησης. Και λυπούμαι που τα βήματα αυτά δεν έχουν πραγματοποιηθεί επειδή, για παράδειγμα, δεν αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Επειδή ο λαός της Συρίας έχει ανάγκη την βοήθειά μας, και την έχει ανάγκη επειγόντως». Ο εκδημοκρατισμός, ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου είναι αυτά που θα ανέμενε η ΕΕ, εξήγησε.

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους διαχρονικά και τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί πάντα έκαναν τις ορθές δηλώσεις, όταν εκδηλώνεται ελληνοτουρκική κρίση». «Οι ΗΠΑ είναι μια εξαιρετικά θετική δύναμη στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και θα ήμουν ευτυχής αν υπήρχε εντονότερη αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα, εντονότερη αμερικανική παρουσία στην περιοχή», σημείωσε. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διαπραγματεύεται μια νέα αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και σημείωσε ότι επιδίωξη είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το φθινόπωρο του 2021 και να υπογραφεί μέχρι το τέλος του έτους.

