Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: πληρωμές για επιδόματα και αποζημιώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι θα δουν το "χρώμα του χρήματος" και σε ποιές ημερομηνίες θα γίνουν οι καταβολές σε κάθε δικαιούχο.

Περί τα 105,5 εκατ. ευρώ σε 171.000 περίπου δικαιούχους θα καταβληθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, την εβδομάδα 19-23 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα:

1. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα προχωρήσει τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις εξής καταβολές:

40 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 84.692 δικαιούχους ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (για το μήνα Μάιο) σε εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού, σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων.

6,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 25.330 εργαζομένους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Ιούνιο.

για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Ιούνιο. 762.694 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.181 δικαιούχους για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2021, μετά την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 19-23 Ιουλίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

12,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 22.571 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

14,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

25.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 43 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

10 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 8.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

800.000 ευρώ σε 700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

500.000 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).

Για την ερχόμενη εβδομάδα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.