Εισβολή στην Κύπρο: ο Στεφανής κατέθεσε στεφάνι για τους πεσόντες (εικόνες)

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, παρέστη σήμερα στο Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το 1974.

Όπως ανακοινώθηκε, η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε με μέριμνα του Δήμου Αθηναίων, στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών.

Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, ο Επίσκοπος Ρωγών Φιλόθεος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Κυριάκος Κενεβέζος, καθώς και εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των τοπικών Αρχών.

