Έγκλημα στη Φολέγανδρο - ΕΛ.ΑΣ.: Το χρονικό της δολοφονίας

Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο 30χρονος φίλος της



Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση είναι ο 30χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την 26χρονη Γαρυφαλλιά κατά την διάρκεια των διακοπών τους στην Φολέγανδρο.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της, ο συλληφθείς, ο οποίος παραδέχτηκε την ενοχή του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθη χθες (17.07.2021) το βράδυ στη Φολέγανδρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Φολέγανδρου και του Τμήματος Ασφαλείας Σύρου-Ερμούπολης, 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση 26χρονης ημεδαπής.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, προχθές (16.07.2021) το απόγευμα ανασύρθηκε η ημεδαπή χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή «Λυγαριά» Φολεγάνδρου και μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η προανακριτική έρευνα για το περιστατικό, αρχικά, ανατέθηκε από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή στον Λιμενικό Σταθμό Φολεγάνδρου, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν κλιμάκιο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου και στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Σύρου – Ερμούπολης, που μετέβησαν άμεσα στη Φολέγανδρο.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητήθηκε ο 30χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς απογευματινές ώρες χθες (17.07.2021) σε βραχώδη θέση κοντά στη θαλάσσια περιοχή, όπου ανευρέθηκε η σωρός της 26χρονης και προσήχθη στον Λιμενικό Σταθμό Φολεγάνδρου.

Από τη διερεύνηση, συλλογή και συνδυαστική εξέταση των δεδομένων της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας και η προανακριτική έρευνα ανατέθηκε στη Ελληνική Αστυνομία.

Στο νησί κλήθηκε και μετέβη πρωινές ώρες σήμερα και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προς υποβοήθηση του προανακριτικού έργου.





Όπως προέκυψε, μεσημβρινές ώρες προχθές (16.07.2021) o 30χρονος επιβαίνοντας με την 26χρονη σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο καυγάδισαν, εξετράπησαν της πορείας τους σε βραχώδη περιοχή και όταν η 26χρονη βγήκε από το όχημα την ακολούθησε σε απόκρημνο σημείο, όπου διαπληκτίστηκαν και την έσπρωξε προς τη θάλασσα.

Στη συνέχεια, όταν διαπίστωσε ότι η 26χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, απομακρύνθηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας τα προσωπικά του αντικείμενα, έως ότου εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς, ο οποίος παραδέχτηκε την ενοχή του, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.





