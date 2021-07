Κοινωνία

Αίγιο: Έβγαλαν νέα ταυτότητα σε... καταζητούμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη πολύμηνη ένορκη διοικητική εξέταση



Καταζητούμενος 49χρονος, κάτοικος Τεμένης Αιγιαλείας, το 2019 είχε επισκεφθεί το Αστυνομικό Μέγαρο του Αιγίου, όπου και εξέδωσε νέα ταυτότητα χωρίς να συλληφθεί. Ο καταζητούμενος έδωσε τα στοιχεία, αλλά έφυγε ανενόχλητος και με τη νέα του αστυνομική ταυτότητα

Στα μέσα Οκτωβρίου του 2020, στο ημερήσιο δελτίο συμβάντων που αποστέλλεται από το γραφείου Τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, συμπεριλαμβάνετο η είδηση πως συνελήφθη ημεδαπός άνδρας από τους Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αιγίου από το 2012, για εμπορία ναρκωτικών.

Η αποκάλυψη

Είδηση που θα μπορούσε να περάσει στα «ψιλά», όμως τότε η έρευνα της «Πελοποννήσου», αποκάλυψε την απίστευτη ιστορία που κρυβόταν πίσω από αυτήν και αυτομάτως προέκυψαν διαπιστώσεις για κενά μεταξύ των υπηρεσιών, στα αρχεία των οποίων βρίσκονται καταχωρημένα εντάλματα και στοιχεία καταζητούμενων προσώπων και μάλιστα προκάλεσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης από τον τότε αστυνομικό διευθυντή Αχαΐας, ταξίαρχο Γιώργο Μιχαλόπουλο.

Τι είχε συμβεί; 49χρονος κάτοικος Τεμένης Αιγιαλείας που καταζητείτο, τα τελευταία οκτώ χρόνια από τις διωκτικές αρχές, το 2019 είχε επισκεφθεί το Αστυνομικό Μέγαρο του Αιγίου, όπου και εξέδωσε νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (!). Παρά το γεγονός, πως υπέβαλλε τα πραγματικά του στοιχεία άγνωστο γιατί, το σύστημα δεν «κοκκίνισε» και έτσι έφυγε από το κτίριο της Αστυνομίας, ως κύριος (!) και χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να συλληφθεί και να προφυλακισθεί.

ΕΔΕ

Έχουν συμπληρωθεί αρκετοί μήνες από την εντολή για ΕΔΕ και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κατά συνέπεια, μέχρι και σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί τι ή ποιος έφταιξε και ένας καταζητούμενος επισκέφθηκε αστυνομική υπηρεσία και έφυγε ανενόχλητος. Εκείνο που διερευνάται είναι, εάν πρόκειται για αμέλεια ή κενό στη λειτουργία του συστήματος.

Απαντήσεις

Στα ερωτήματα που πλέον πρέπει να απαντήσει το πόρισμα της ΕΔΕ – εκτιμάται πως θα έχει συνταχθεί και παραδοθεί στους επικεφαλής της τοπικής ΕΛΑΣ μέχρι το τέλος του καλοκαιριού – είναι, εάν υπήρξε κάποια δυσλειτουργία στο on line σύστημα, εάν και πώς είχε καταχωρηθεί η καταδίκη του μέσω άλλης υπηρεσίας, εάν η απόφαση είχε όλα τα στοιχεία που έπρεπε να «βλέπει» το σύστημα ή έγινε εκ παραδρομής λάθος μεταφορά, καθώς όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στην «ΠτΚ», ακόμα και μια ημερομηνία γέννησης μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα (!) και τέλος, εάν υπήρξε ανθρώπινη αμέλεια, από αστυνομικούς υπαλλήλους της εν λόγω υπηρεσίας, όσον αφορά την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στην «ΠτΚ», πως είναι αρκετές οι φορές που παρατηρούνται αστοχίες στο on line σύστημα που έχει ως αποτέλεσμα να τους «αδειάζει» υπηρεσιακά, Όπως επισημαίνεται, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία και την επόμενη στιγμή που επιχειρείται αναζήτησής τους, αυτά δεν εντοπίζονται.

Ταξίδια

Εκείνο που προκαλεί αίσθηση, στο μεταξύ ,είναι το γεγονός πως ο προφυλακισθείς 49χρονος Αιγιώτης στον Κορυδαλλό, όλα αυτά τα χρόνια που σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και έχοντας ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη, μπαινόβγαινε στη χώρα, ταξιδεύοντας από και προς ευρωπαϊκές χώρες αεροπορικώς. Πραγματοποιούσε ταξίδια στην Αυστρία και στη Γερμανία, όπου κατά πληροφορίες διέμενε με συγγενικά του πρόσωπα και εργαζόταν. Υπενθυμίζεται, πως και μετά την έκδοση του αστυνομικού δελτίου ταξίδεψε σε ευρωπαϊκή χώρα, περνώντας για ακόμα μια φορά κάτω από τη μύτη των αρμόδιων ελεγκτικών και διωκτικών αρχών, χωρίς να εντοπιστεί.

ΠΗΓΗ: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Φολέγανδρο - ΕΛ.ΑΣ.: Το χρονικό της δολοφονίας

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Πέθανε ο Νίκος Παύλου