Αθλητικά

Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα στην εκκίνηση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η “μάχη” των πρωτοπόρων Φερστάπεν-Χάμιλτον κατέληξε σε σύγκρουση και την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

Η εκκίνηση του Grand Prix της Μ. Βρετανίας στην πίστα του Silverstone ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακή. Αμέσως μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον έδωσαν πολύ σκληρή “μάχη” για την πρωτοπορία. Κανείς από τους δύο δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω και στο τέλος είχαν επαφή, που έστειλε τον Φερστάπεν στις μπαριέρες, ενώ ο Χάμιλτον κατάφερε να συνεχίσει.

Οι αγωνοδίκες αμέσως διέκοψαν τον αγώνα με κόκκινη σημαία και όλα τα μονοθέσια επέστρεψαν στα πιτ. Ο Σαρλ Λεκλέρ, που πριν από εκείνο το σημείο ήταν 3ος, “κληρονόμησε” την πρωτοπορία στον αγώνα. Ο Μαξ Φερστάπεν βγήκε από το μονοθέσιο και προληπτικά μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας.

Μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, οι αγωνοδίκες ανακοίνωσαν ποινή 10 δευτερολέπτων στον Λιούις Χάμιλτον, που κρίθηκε υπεύθυνος για τη σύγκρουση με τον Φερστάπεν.

Estar na bancada e ver @Max33Verstappen estampar-se a sua frente? Agora para todos pic.twitter.com/SJ1pUCbUAW — ---- ?????? Mu?n?d?i?a?l? ? F??1?? ---- (@f1rtp) July 18, 2021

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Φολέγανδρο - ΕΛ.ΑΣ.: Το χρονικό της δολοφονίας

Κορονοϊός: 1558 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Λέχοβο: Παιδί λιποθύμησε κι έπεσε πάνω σε ξιφολόγχη