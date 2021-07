Κόσμος

Ιταλία - Κορονοϊός: Σάλος με δηλώσεις Σαλβίνι για εμβόλια και μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής της Λέγκα πυροδότησε αντιδράσεις με όσα υποστήριξε για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 και τα μέτρα προφύλαξης.

Ο γραμματέας της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι, αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην εκστρατεία εμβολιασμού και στην στάση των Ιταλών πολιτών. «Αρνούμαι να δω κάποιον να κυνηγά τον γιό μου με τεστ κορονοϊού ή σύριγγα εμβολίου. Προσεκτικοί, ναι. Πανικόβλητοι, όχι.» δήλωσε ο Σαλβίνι.

«Η παραλλαγή “Δέλτα” είναι πιο μεταδοτική, αλλά δεν χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας. Θα πρέπει να συνυπάρξουμε με τον ιό αυτό, χωρίς να κλειστούμε σπίτι αλλά λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις», πρόσθεσε ο γραμματέας της Λέγκα.

Η τοποθέτηση του Ματέο Σαλβίνι σχετικά με τον εμβολιασμό νέων και εφήβων, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της ιταλικής Κεντροαριστεράς. Από το Δημοκρατικό Κόμμα, ο βουλευτής Αντρέα Ρομάνο υπογράμμισε ότι η Λέγκα και τα ακροδεξιά “Αδέλφια της Ιταλίας” προσπαθούν να αποδείξουν ποιος από τους δυο είναι φανατικότερος αρνητής, «παίζοντας, με απαράδεκτο τρόπο, με την ζωή των Ιταλών, των πιο ευάλωτων, και τελικά όλων των πολιτών».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Λέγκα τάχθηκε και κατά του μέτρου που ετοιμάζεται να εγκρίνει η κυβέρνηση Ντράγκι και το οποίο - σύμφωνα με τον Τύπο - θα προβλέπει δικαίωμα εισόδου σε τρένα, αεροπλάνα και σε κλειστούς χώρους των καφέ μπαρ, μόνον για εμβολιασμένους.

«Διαβάζω ότι θα επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 400 ευρώ σε όσους πολίτες δεν σεβαστούν το νέο αυτό μέτρο. Αν φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να ζητάμε κάρτα εμβολιασμού για να πιούμε έναν καφέ στο κέντρο της Ρώμης… Στο μεταξύ οι αποβιβάσεις μεταναστών χωρίς “πράσινη κάρτα” στην Σικελία είναι ασταμάτητες», έγραψε ο γραμματέας της Λέγκα στο διαδίκτυο.

Σχολιαστές υπενθυμίζουν ότι όλοι οι μετανάστες που αποβιβάζονται στην Κάτω Ιταλία υποβάλλονται σε τεστ για τον κορονοϊό, ενώ έχει προβλεφθεί και καραντίνα, σε ειδικά πλοία ή σε κέντρα προσωρινής διαμονής.

Την ίδια ώρα, το Δημοκρατικό Κόμμα του ζήτησε να ξεκαθαρίσει πότε εννοεί να εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, διότι η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικία του, άνοιξε πριν από δυο μήνες. «Θα εμβολιαστώ τον Αύγουστο, αλλά δεν θέλω να αναρτήσω σχετική φωτογραφία», απάντησε ο Σαλβίνι. Ήδη τον Ιούνιο είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να προσέλθει σε εμβολιαστικό κέντρο για να του χορηγηθεί σκεύασμα κατά του κορονοϊού.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Φολέγανδρο - ΕΛ.ΑΣ.: Το χρονικό της δολοφονίας

Λέχοβο: Παιδί λιποθύμησε κι έπεσε πάνω σε ξιφολόγχη

Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα στην εκκίνηση (βίντεο)