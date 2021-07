Κόσμος

Κατεχόμενα: Τα πέντε σενάρια για τις ανακοινώσεις Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα «Χαμπέρ Κίπρις» για την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα Κατεχόμενα

Τα πέντε σενάρια για τα δύο «καλά νέα» που θα εξαγγείλει ο Ταγίπ Ερντογάν τη Δευτέρα από την λεγόμενη "βουλή" στα Κατεχόμενα, δημοσιεύει η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα «Χαμπέρ Κίπρις». Την έκφραση «καλά νέα» είχε χρησιμοποιήσει σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά την προσευχή της περασμένης Παρασκευής, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις στις οποίες θα προβεί από την κατεχόμενη Κύπρο.

Η Χαμπέρ Κίπρις σημειώνει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα βρεθεί στα κατεχόμενα συνοδευόμενος από μια ευρεία αντιπροσωπεία, τον Πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, Μουσταφά Σεντόπ, τον Πρόεδρο του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, αντιπροσωπεία της τουρκικής Βουλής και του ΑΚΡ.

Σύμφωνα με την Χαμπέρ Κίπρις, πέντε είναι τα πιθανά σενάρια για τις ανακοινώσεις Ερντογάν. Το πρώτο αφορά την πιθανότητα σύναψης διπλωματικών σχέσεων με τον Αζερμπαϊτζάν, σημειώνοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για «διεργασίες που συνεχίζονται εδώ και μακρύ χρονικό διάστημα» αλλά και το ότι στο ψευδοκράτος βρίσκεται εδώ και 3 ημέρες πενταμελής αντιπροσωπεία της ομάδας φιλίας της Βουλής του Αζερμπαϊτζάν.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την πρόσκληση προς τους Ελληνοκύπριους να επιστρέψουν στο Βαρώσι με την Χαμπέρ Κίπρις να γράφει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει δεύτερη επίσκεψη στο Βαρώσι, μετά τον περασμένο Νοέμβριο, για να εγκαινιάσει το μετζίτ του Μπιλάλ Αγά (τζαμί των βακουφιών αναφέρεται) και τον «εθνικό κήπο» του ελληνικού γυμνασίου Αμμοχώστου. Όπως αναφέρεται, Ελληνοκύπριοι και Αθήνα, ανησυχούν ότι ο Ερντογάν θα καλέσει τους Ελληνοκύπριους που έχουν περιουσίες στην περίκλειστη περιοχή Αμμοχώστου, να επιστρέψουν μέσω αίτησης στην λεγόμενη «επιτροπή ακίνητης περιουσίας».

Με την έκκληση Ερντογάν, προστίθεται, μέρος της περίκλειστης πόλης θα πάψει να είναι στρατιωτική.

Το τρίτο σενάριο αφορά την αεροπορική βάση στο κατεχόμενο Λευκόνοικο για την επανδρωμένα, οπλισμένα, αεροσκάφη της Τουρκίας, drones. Το πρώτο τέτοιο αεροσκάφος τύπου SIHA προσγειώθηκε στο Λευκόνοικο τον Απρίλιο του 2019.

Το τέταρτο σενάριο αφορά ανακοίνωση για την δημιουργία ναυτικής βάσης στο κατεχόμενο Τρίκωμο.

Το πέμπτο σενάριο αφορά «καλά νέα» για το φυσικό αέριο ανοικτά της Κύπρου με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα να σημειώνει ότι τα τουρκικά σεισμογραφικά και γεωτρύπανα έκαναν έρευνες και γεωτρήσεις πέρυσι στην περιοχή.

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα, ο Τούρκος Πρόεδρος, αύριο μετά την ιστορική – όπως χαρακτηρίζεται – ομιλία του στη λεγόμενη «βουλή» για τα «καλά νέα», θα πάει στην Κερύνεια όπου θα τελέσει τα εγκαίνια του πλοίου – μουσείου για την τουρκική εισβολή του 1974.

Το πρωί της Τρίτης, ο Ερντογάν θα κάνει την προσευχή της Γιορτής των Θυσιών στο τέμενος Χαλά Σουλτάν στη Μια Μηλιά και μετά την παρέλαση, όπου αναμένεται να στείλει κάποια μηνύματα, θα κάνει μια σειρά από εγκαίνια.

Η τουρκική εφημερίδα «Τούρκιγιε» γράφει, επικαλούμενη ανώτερες πηγές, ότι η επίσκεψη θα έχει ιστορικό χαρακτήρα και θα υπάρξουν εξελίξεις που θα αλλάξουν το μέλλον της Κύπρου.

Η πιο σημαντική από τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Τούρκος Πρόεδρος, αναφέρει το δημοσίευμα, είναι τα βήματα που θα γίνουν προς την κατεύθυνση αναγνώρισης του ψευδοκράτους από τις τουρκικές Δημοκρατίες.

Η Τούρκιγιε σημειώνει ότι πρώτη φορά στα κατεχόμενα βρίσκονται αντιπροσωπείες από το Αζερμπαϊτζάν, το Κιργιστάν και το Καζακστάν.

Η τουρκική εφημερίδα γράφει ότι στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων «θ’ ανοίξουν προς χρήση όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες» και ο Ταγίπ Ερντογάν θα κάνει έκκληση στους Ελληνοκύπριους «να γυρίσετε στα σπίτια σας».

Σύμφωνα με την Τούρκιγιε θα γίνει επίσης η εξαγγελία επίσημα των εγκαινίων της αεροπορικής βάσης στο Λευκόνοικο για τα τουρκικά drones, IHA – SIHA, «της μεγαλύτερης βάσης στην Μεσόγειο που θα αλλάξει τα ισορροπίες»

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγιο: Έβγαλαν νέα ταυτότητα σε... καταζητούμενο

“Ψυχρή Λίμνη”: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Formula 1: Τρομακτικό ατύχημα στην εκκίνηση (βίντεο)