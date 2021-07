Κοινωνία

Έγκλημα στη Φολέγανδρο - Κούγιας: η οικογένεια θα προσκομίσει νέα στοιχεία (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της οικογένειας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς

Την πρόθεση της οικογένειας της 26χρονης Γαρυφαλιάς να προσκομίσει νέα στοιχεία για τη σχέση της άτυχης κοπέλας με τον 30χρονο φίλο της, αποκάλυψε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στο κεντρικό δλτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου.

Ο συνήγορος της οικογένειας είπε πως η μητέρα της 26χρονης επικοινώνησε μαζί του και τον ενημέρωσε πως την Δευτέρα θα του δώσει νέα στοιχεία για την "γνωριμία" της Γαρυφαλλιάς με τον 30χρονο. Επίσης ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η 26χρονη είχε την εντυπωση πως ο 30χρονος παρακολουθούσε τα μηνύματά της.

Ο πατέρας της Γαρυφαλλιάς, ζήτησε απο τον κ. Κούγια να τιμωρηθεί ο δολοφόνος με την ανώτερη δυνατή ποινή.

Ο Αλέξης Κούγιας, επικαλούμενος την μακρόχρονη επαγγελματική πορεία του, απέδωσε τις τελευταίες γυναικοκτονίες στη στρεβλή χρήση του διαδικτύου απο ορισμένους άνδρες και την έλλειψη της δια ζώσης επικοινωνίας, που προκαλούν συμπεριφορές αντικοινωνικότητας, αλλά και στη χειραφέτηση των γυναικών.