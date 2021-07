Life

Νυχτερινή διασκέδαση: Νέοι κανόνες και πρωτόγνωρες καταστάσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι και απόπειρα δωροδοκίας έγινε για την είσοδο σε γνωστό κέντρο διασκέδασης. Η Αστυνομία διέλυσε παράνομο rave party στον Βοτανικό.​

Του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη

Η εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα τη νυχτερινή Αθήνα όπως την ξέραμε.

Σε μεγάλο νυχτερινό κέντρο της παραλιακής χωρούν πια μόνο 412 θαμώνες. Στη νέα κανονικότητα προσέρχονται με τα αποδεικτικά εμβολιασμού ή νόσησης ανά χείρας και διασκεδάζουν καθήμενοι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

«Μου ξέφυγε ένα “Πάμε τώρα να χορέψουμε” και λέω “Τι είπα;”. Ευτυχώς δεν σηκώθηκε κανείς. Η δύναμη της συνήθειας…», λέει η τραγουδίστρια Κιάννα.

Δεν έλειψαν τα ευτράπελα από μη εμβολιασμένους. Ακόμη και προσπάθεια… δωροδοκίας, όπως αποκάλυψε στην κάμερα του ΑΝΤ1, μία εργαζόμενη στην υποδοχή.

“Μουδιασμένη” η εικόνα και στα κλαμπ της χώρας. Είσοδος με σκανάρισμα πιστοποιητικών και θερμομέτρηση. Αυτήν τη φορά προσπαθούμε να… μη βάλουμε κόσμο στα μαγαζιά, λένε με απογοήτευση επιχειρηματίες στη Χαλκιδική.

Πρωτόγνωρη η νέα λογική και για τους Djs, που έχουν αλλάξει ακόμη και τα τραγούδια που παίζουν για να μην προκαλούν... όρθιο συνωστισμό.

Η Αστυνομία απέτρεψε παράνομο rave party

Στη δίνη των αλλαγών και του κινδύνου διασποράς του ιού, τα παράνομα πάρτι καλά κρατούν. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ένα rave party που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο για μέρες και απετράπη την τελευταία στιγμή στον Βοτανικό, αφού η Αστυνομία έστησε μπλόκα στους γύρω δρόμους.

Είναι μόνο ένα από τα δεκάδες πάρτι που διοργανώνονται με κάλεσμα μέσα από τα social media, σε υπαίθριους χώρους και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ψυχρή Λίμνη”: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Κατεχόμενα: Τα πέντε σενάρια για τις ανακοινώσεις Ερντογάν

Formula 1: Νίκη Χάμιλτον με... ανατροπή