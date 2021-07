Πολιτική

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: Πολιτικές αντιδράσεις με αιχμές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα γυναικοκτονία, η οποία συγκλονίζει το πανελλήνιο, έδωσε αφορμή για αιχμηρά σχόλια και στον χώρο της πολιτικής.

Η γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο, εκτός από το νέο σοκ που έχει προκαλέσει στην κοινωνία, δημιουργεί και πολιτικές αντιδράσεις και ανταλλαγή αιχμών ακόμη και ανάμεσα σε βουλευτές του ίδιου κόμματος.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, με ανάρτηση του, επιχείρησε να βάλει πολιτικό χρώμα στις αντιδράσεις λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υποτονικές οι αντιδράσεις των συντρόφων για τη δολοφονία στη Φολέγανδρο και με φειδώ η χρήση της λέξης “γυναικοκτονία” στο αριστερό timeline. Έτσι πάει. Αν ο δολοφόνος είναι αναρχικός αλληλέγγυος, πολλώ μάλλον μουσουλμάνος ή μετανάστης, δεν συντρέχουν πατριαρχίες και τα συναφή».

Η αντίδραση δεν ήρθε από την Κουμουνδούρου αλλά από τον Θάνο Πλεύρη της ΝΔ, που πήρε σαφείς αποστάσεις. «Κάποιοι αριστεροί, όταν γίνεται ένα έγκλημα ψάχνουν την πολιτική ταυτότητα του δράστη, διότι για αυτούς ο ανθρώπινος πόνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κομματικό όφελος. Προσωπικά μου είναι αδιάφορη η ιδεολογία του κάθε καθάρματος. Με ενδιαφέρει μόνο η τιμωρία του.»

«Άλλη μία γυναικοκτονία για την οποία ευθύνεται μία “κακιά στιγμή”», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. «Μάλλον κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας. Όσο βαθύτερα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο περισσότερο θα φροντίσουμε να μεγαλώσουμε τους γιους μας με τρόπο που να σέβονται και να εκτιμούν κάθε γυναίκα», σχολιάζει.

Το έγκλημα στη Φολέγανδρο προκάλεσε την οργή της Φώφης Γεννηματά η οποία έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό: «Άλλη μια νέα γυναίκα νεκρή από το χέρι του συντρόφου της. Ο φόβος είναι πια μέσα στα σπίτια για τις γυναίκες. Φτάνει πια. Η ζωή της γυναίκας μοιάζει να μην έχει την ίδια αξία. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μιλά για “κακιά στιγμή”.»

Σακελλαροπούλου: Βαθύς αποτροπιασμός και ακόμη βαθύτερη θλίψη

Την ανάγκη για έγκαιρες προληπτικές παρεμβάσεις, στην οικογένεια, στο σχολείο, καθώς και στους χώρους εργασίας, για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που πηγάζουν από την ανισότητα των φύλων και που δημιουργούν συλλογική ανεκτικότητα απέναντι σε πράξεις ηθικά και ποινικά κολάσιμες, όπως τα πρόσφατα περιστατικά έμφυλης βίας και γυναικοκτονίας, τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ανάρτησή της στο Facebook.

H Πρόεδρος επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά μας έχουν αφήσει όλους άφωνους, συγκλονισμένους και μας προκαλούν βαθύ αποτροπιασμό και ακόμη βαθύτερη θλίψη. Ταυτόχρονα όμως, γεννούν σοβαρές ανησυχίες για την έκταση των φαινομένων αυτών στη χώρα μας. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι θα χρειαστεί χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που πηγάζουν από την ανισότητα των φύλων και που δημιουργούν συλλογική ανεκτικότητα απέναντι σε πράξεις ηθικά και ποινικά κολάσιμες. Τέλος, τονίζει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην κουλτούρα της βίας να κυριαρχήσει, ούτε να αφήσουμε στις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις να εμφιλοχωρεί η ανισότητα, η κακοποίηση και ο φόβος.

Ακολουθεί η ανάρτηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στο Facebook για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία.

«Τα πρόσφατα περιστατικά έμφυλης βίας και γυναικοκτονίας μας έχουν αφήσει όλους άφωνους, συγκλονισμένους. Μας προκαλούν βαθύ αποτροπιασμό και ακόμη βαθύτερη θλίψη. Ταυτόχρονα όμως, γεννούν σοβαρές ανησυχίες για την έκταση των φαινομένων αυτών στη χώρα μας. Πέρα από την καταγγελία, πέρα από την τιμωρία, είναι αναγκαίο να σκεφτούμε, για μια ακόμη φορά, τις αιτίες που τα προκαλούν και να εργαστούμε αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της εξάλειψής τους. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έγκαιρες προληπτικές παρεμβάσεις, στην οικογένεια, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας. Με τη διαπαιδαγώγηση από την πιο τρυφερή ηλικία, με την ευαισθητοποίηση στο πλαίσιο των δομών εκπαίδευσης, με τη μηδενική ανοχή ακόμη και στη βία χαμηλής έντασης, όποτε και όπου γίνεται αντιληπτή. Θα χρειαστεί χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για να εξαλειφθούν τα στερεότυπα που πηγάζουν από την ανισότητα των φύλων και που δημιουργούν συλλογική ανεκτικότητα απέναντι σε πράξεις ηθικά και ποινικά κολάσιμες. Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε στην κουλτούρα της βίας να κυριαρχήσει, ούτε να αφήσουμε στις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις να εμφιλοχωρεί η ανισότητα, η κακοποίηση και ο φόβος».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ψυχρή Λίμνη”: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Κατεχόμενα: Τα πέντε σενάρια για τις ανακοινώσεις Ερντογάν

Formula 1: Νίκη Χάμιλτον με... ανατροπή