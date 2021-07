Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γεμίζουν τα ξενοδοχεία καραντίνας στα νησιά

Έκτακτη σύσκεψη τη Δευτέρα. Τι προτείνει η Πολιτική Προστασία

Το πρόβλημα με τα ξενοδοχεία καραντίνας έφερε στην επιφάνεια η "έκρηξη" των κρουσμάτων κορονοϊού σε νησιωτικές περιοχές. Χαρακτηριστικα στη Μύκονο, το ξενοδοχείο καραντίνας έχει γεμίσει εδώ και ημέρες, κάτι που συμβαίνει και στο μοναδικό της Πάρου, με 15 συνολικά κρεβάτια.

Αποτέλεσμα, η απίστευτη περιπέτεια που πέρασε μία παρέα νεαρών, 18 ετών, οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί και αναγκάστηκαν να παραμείνουν επί ώρες μέσα σε αυτοκίνητο, έξω από το Κέντρο Υγείας του νησιού, έως ότου βρεθεί λύση.

Προβλήματα αντίστοιχης φύσεως έχουν εντοπιστεί και σε άλλα νησιά, όπως η Αλόννησος και ήδη γίνονται κινήσεις για την προσθήκη ξενοδοχείων καραντίνας, όπου απαιτείται.

Όπως μετέδωσε το OPEN, αύριο Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Πολιτική Προστασία σκοπεύει να προτείνει:

να υπάρχει δυνατότητα επίταξης δωματίων, όχι μόνο δηλαδή να αυξηθούν τα ξενοδοχεία για καραντίνα στα νησιά, αλλά να μπορεί η Πολιτική Προστασία να επιτάξει δωμάτια.

να υπάρχουν στα πλοία συγκεκριμένες καμπίνες, οι οποίες να κρατούνται μόνο από άτομα που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό και πρέπει άμεσα να φύγουν από το νησί, όπου κάνουν διακοπές. Να χαρακτηριστούν δηλαδή ορισμένες καμπίνες ως «Covid». Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή εάν κάποιος διαγνωστεί με κορονοϊό σε νησί δεν μπορεί να φύγει από εκεί καθώς πρέπει να μείνει σε καραντίνα.