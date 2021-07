Life

Πέθανε ο Μπιζ Μάρκι

"Έφυγε" από την ζωή ο ράπερ του "Just a Friend"

Σε ηλικία 57 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο ράπερ και παραγωγός Μπιζ Μάρκι.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν, προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου του. Όπως δήλωσε, όμως, η εκπρόσωπός του, Τζένι Ιζούμι, το βράδυ της Παρασκευής "έφυγε" ήσυχα έχοντας στο πλευρό του την σύζυγό του.

Στην ανακοίνωσή της, έγραψε: «Είμαστε ευγνόμωνες για τα πολλά τηλεφωνήματα και τις προσευχές που έχουμε λάβει σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο. Ο Μπιζ δημιούργησε μία κληρονομιά, που θα τιμάται για πάντα από τους συναδέλφους του και τους φανς του. Άγγιξε τις ζωές τους με την μουσική του για 35 χρόνια. Αφήνει πίσω μία σύζυγο, πολλούς συγγενείς και στενούς φίλους, που θα τους λείψει η έντονη προσωπικότητά του, τα συνεχή αστεία και οι συχνές συζητήσεις».

Ο ράπερ γεννήθηκε το 1964 και κατά την δεκαετία του '80 ξεχώρισε αμέσως για το ταλέντο του στο free styling και το beatboxing. Απέκτησε μεγάλη φήμη, ειδικότερα μετά την επιτυχία του «Just a Friend» το 1989, που έφτασε αμέσως στο Νο9 των αμερικανικών τσαρτ.

