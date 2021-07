Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Αφήστε με να δω τον Άρτσι και την Λίλιμπετ

Τα δισέγγονά της θέλει να δει η Βασίλισσα της Βρετανίας, που ανυπομονεί για την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο.

Ο Πρίγκιπας Χάρι μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αγγλία για τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της μητέρας του, Πριγκίπισσα Νταϊάνα, σκοπεύει να γυρίσει ξανά στη γενέτειρά του τον Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα ο νεαρός πρίγκιπας σκοπεύει αυτή τη φορά να ταξιδέψει μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, ενώ όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ έμαθε τα νέα χάρηκε ιδιαιτέρως.

Σύμφωνα με το Newidea, ο λόγος που η βασίλισσα ανυπομονεί να γυρίσει το ζευγάρι στο Λονδίνο είναι το γεγονός ότι θέλει να δει τα δύο δισέγγονά της, τον Άρτσι και την Λίλιμπετ.

