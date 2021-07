Κόσμος

Σκίτσα Μωάμεθ: Πέθανε ο Δανός σχεδιαστής

Ο Κουρτ Βέστεργκααρντ έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μυστική τοποθεσία, υπό αστυνομική προστασία, έπειτα από τις βίαιες ταραχές που πυροδότησαν τα σκίτσα του.

Ο Δανός καλλιτέχνης Κουρτ Βέστεργκααρντ, διάσημος γιατί σχεδίασε ένα σκίτσο του προφήτη Μωάμεθ που πυροδότησε βίαιες ταραχές σε ορισμένες μουσουλμανικές χώρες, πέθανε σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του σήμερα στα μέσα ενημέρωσης της Δανίας.

Ο Βέστεργκααρντ πέθανε στον ύπνο του μετά από μακρά ασθένεια, δήλωσε η οικογένειά του στην εφημερίδα Berlingske.

Ο εικονογράφος σχεδίασε το πιο διάσημο από τα 12 σκίτσα που δημοσιεύθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 στη συντηρητική εφημερίδα Jyllands-Posten της Δανίας με τον τίτλο "Το πρόσωπο του Μωάμεθ". Το σκίτσο του έδειχνε τον προφήτη με ένα τουρμπάνι σε σχήμα βόμβας.

Στην αρχή τα σκίτσα του πέρασαν απαρατήρητα, αλλά έπειτα από 15 ημέρες, διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη και στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκαν οι πρέσβεις των μουσουλμανικών χωρών στη Δανία.

Ο θυμός στη συνέχεια εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια κατά της Δανίας στον μουσουλμανικό κόσμο τον Φεβρουάριο του 2006, τα οποία θεωρήθηκαν στη Δανία ως η σοβαρότερη κρίση εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η βία που συνδεόταν με τα σκίτσα κορυφώθηκε το 2015 με την επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι στο γαλλικό σατιρικό εβδομαδιαίο περιοδικό Charlie Hebdo στο Παρίσι, το οποίο είχε ανατυπώσει τα σκίτσα το 2012.

Ο Βέστεργκααρντ εργαζόταν στην Jyllands-Posten από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ως εικονογράφος, και σύμφωνα με την Berlingske, το εν λόγω σκίτσο είχε ήδη τυπωθεί μια φορά πριν, χωρίς να προκαλέσει μεγάλη αντιπαράθεση.

Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Κουρτ Βέστεργκααρντ, όπως και άλλοι που σχετίζονταν με τα σκίτσα, έπρεπε να ζει υπό αστυνομική προστασία σε μυστική διεύθυνση.

Στις αρχές του 2010, η αστυνομία της Δανίας συνέλαβε έναν 28χρονο Σομαλό που έφερε μαχαίρι μέσα στο σπίτι του Βέστεργκααρντ, τον οποίο σχεδίαζε να σκοτώσει.

