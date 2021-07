Κοινωνία

Irizar ie tram: δοκιμαστικά δρομολόγια στην γραμμή Παγκράτι - Κυψέλη

Το ηλεκτρικό λεωφορείο βγαίνει στη γραμμή 2 Παγκράτι- Κυψέλη. Δοκιμαστική διαδρομή παρουσία του υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Ακόμη ένα ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, το πέμπτο κατά σειρά, ευρωπαϊκής τεχνολογίας 12μ Irizar ie tram, πραγματοποιεί δοκιμαστικά δρομολόγια στην γραμμή 2 Παγκράτι - Κυψέλη.

Πρόκειται για το Irizar ie tram της Irizar e-mobility, η οποία είναι θυγατρική της Irizar Group με έδρα στην Ισπανία. Το αυτοκίνητο ήρθε στην Ελλάδα μέσω του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκης και έχει παραχωρηθεί στην ΟΣΥ ΑΕ για διάστημα 4 εβδομάδων. Σήμερα το πρωί θα βρίσκεται στο αμαξοστάσιο του Ρουφ και θα πραγματοποιήσει παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, μια μικρή δοκιμαστική διαδρομή.

Υπενθυμίζεται πως οι δοκιμαστικές λειτουργίες των ηλεκτρικών οχημάτων εντάσσονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών προς τους κατασκευαστές προκειμένου να διαπιστωθούν σε πραγματικές συνθήκες οι δυνατότητες των οχημάτων ενόψει του διαγωνισμού για την πλήρη ανανέωση του στόλου των οχημάτων με λεωφορεία νέας τεχνολογίας φιλικά προς το περιβάλλον και το επιβατικό κοινό. Οι μετακινήσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελούν βασικό στόχο του υπουργείου Μεταφορών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στα αστικά κέντρα.

Το λεωφορείο Irizar ie tram είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο 100%, μηδενικών εκπομπών, πλήρως εξοπλισμένο με την τεχνολογία του Ομίλου Irizar στα ηλεκτρονικά του τμήματα, τα συστήματα επικοινωνίας και φόρτισης. Έχει την εμφάνιση ενός τραμ που συνδυάζει τη μεγάλη χωρητικότητα, την ευκολία πρόσβασης και την εσωτερική διαμόρφωση ενός τραμ με την ευελιξία ενός αστικού λεωφορείου. Η τεχνολογία του Irizar ie tram βελτιστοποιεί τη ροή ενέργειας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων που εμπλέκονται στην ηλεκτροδότηση, όπως το σύστημα πρόωσης, η αποθήκευση μπαταρίας, το EBS και ο βοηθητικός εξοπλισμός.

Οι μπαταρίες υψηλής πυκνότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής είναι μπαταρίες ιόντων λιθίου από την οικογένεια LTO (Lithium Titanate). Ο σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη 230 kW επαρκεί για να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις. Το σύστημα κλιματικού ελέγχου Hispacold, σχεδιασμένο ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα με μηδενικές εκπομπές, προσφέρει μια τέλεια ισορροπία μεταξύ της θερμικής άνεσης των επιβατών και της ενεργειακής βελτιστοποίησης που λαμβάνει η Irizar για το ηλεκτρικό της όχημα. Η προσβασιμότητα και η ροή των επιβατών ενισχύονται περαιτέρω με έως και τέσσερις συρόμενες πόρτες, το ενσωματωμένο χαμηλό δάπεδο, τη διάταξη καθίσματος, την εσωτερική διανομή με φαρδύ διάδρομο, τη σήμανση στα καθίσματα που προορίζονται για αναπηρικές πολυθρόνες και / ή καροτσάκια, τις ακουστικές πληροφορίες αιτήματος στάσης, εγκατάσταση συσκευών επικύρωσης εισιτηρίων, ο σχεδιασμός της θέσης οδήγησης και η άνετη και εύκολη πρόσβαση.

