Κύπρος: στα Κατεχόμενα ο Ερντογάν

Όλα έτοιμα για την προκλητική φιέστα στη κατεχόμενη Κύπρο. Τα "καλά νέα" και τα σενάρια για τις ανακοινώσεις του Ερντογάν.

Λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει στα κατεχόμενα ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία της τουρκικής κυβέρνησης και κάτω από εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση της λεγόμενης «Βουλής», την οποία θα προσφωνήσει ανακοινώνοντας «τα καλά νέα», όπως ο ίδιος είχε δηλώσει εδώ και μερικές ημέρες.

Την ώρα της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου στη «Βουλή», το Κόμμα Εθνικής Ενότητας και το Κόμμα Αναγέννησης έχουν καλέσει τους οπαδούς τους σε συγκέντρωση έξω από αυτήν. Για τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί θα τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες, μέσω των οποίων η ομιλία Ερντογάν θα μεταδίδεται απευθείας.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά από τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ομιλία του στη «Βουλή», προβλέπεται να παρακαθίσει σε σύντομη σύσκεψη στο «Προεδρικό» και ακολούθως, το απόγευμα, να μεταβεί στο Μπουγιούκ Χαν όπου θα έχει συνάντηση με νέους, όπως είχε πράξει προ ημερών και ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι.

Στη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και όλο το φάσμα των σχέσεων Τουρκίας-ψευδοκράτους. Ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα παρευρεθούν σε μαζική τελετή για τα εγκαίνια έργων υποδομής που έχουν ολοκληρωθεί στα Κατεχόμενα.

Το βράδυ ο κ. Ερντογάν θα κηρύξει, μαζί με τον κ. Τατάρ, την έναρξη του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα «διασημοτήτων» στο πλαίσιο του «διεθνούς φεστιβάλ πολιτισμού και αθλητισμού βόρειας Κύπρου».





