Χαλκίδα: Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα στη θάλασσα

Το όπλο βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε βάθος τριών μέτρων και σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από την ακτή.

Συναγερμός σήμανε στη Λιμενική Αρχή Χαλκίδας για εντοπισμό όπλου, τύπου πιστολιού με γεμιστήρα, στη θαλάσσια περιοχή «Μπουρνώντας» βόρειου Ευβοϊκού κόλπου.

Τα ανωτέρω αντικείμενα εντοπίστηκαν στον πυθμένα της θάλασσας, από ιδιώτη και παραδόθηκαν σε στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

