Κορονοϊός - σχολεία: μάσκα και εξαερισμός για ασφαλή λειτουργία

Έρευνα για την ασφαλέστερη λειτουργία των σχολείων και τη μείωση του κινδύνου διασποράς του ιού SARS-CoV-2.

Μέχρι να μπορέσουν όλα τα παιδιά άνω των 12 ετών ή και τα μικρότερα να εμβολιαστούν, η χρήση μάσκας είναι καθοριστικής σημασίας μέτρο πρόληψης, όπως αναφέρουν οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ), που συνοψίζουν τις συστάσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.

Οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι -με βάση μία έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα- η χρήση μάσκας και ο καλύτερος εξαερισμός στις σχολικές μονάδες εγγυώνται την ασφαλέστερη λειτουργία τους, μειώνοντας τον κίνδυνο διασποράς του ιού SARS-CoV-2. Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι όταν το προσωπικό των σχολείων και οι καθηγητές φορούν μάσκα, μειώνονται τα κρούσματα COVID-19 κατά 37%.

Όταν ήταν απαραίτητο οι μαθητές να φορούν μάσκα, η μείωση στα κρούσματα ήταν στο 21%. Η βελτίωση του αερισμού των χώρων με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες, και σύστημα εξαερισμού, μείωσε τα κρούσματα κατά το ένα τρίτο, σε σχέση με σχολεία που δεν τήρησαν αυτές τις συνθήκες αερισμού. Η δυνατότητα εξυγίανσης του αέρα είτε με ακτινοβολία UV είτε με υψηλής ποιότητας φίλτρα μείωσε τα κρούσματα στο μισό, αλλά ακόμα και χωρίς αυτά τα μέσα η βελτίωση του εξαερισμού αποδείχτηκε ωφέλιμη και με συμβατικά μέσα.

Παρ' όλο που τα παιδιά άνω των 12 ετών είναι πλέον -σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες- ασφαλές να εμβολιαστούν, το Center Disease Control των ΗΠΑ συνιστά τη λήψη πολυεπίπεδων μέτρων για ένα ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, όπως η γενικευμένη χρήση μάσκας, ο καλός εξαερισμός και ο εμβολιασμός όσων είναι κατάλληλοι να εμβολιαστούν.

