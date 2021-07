Οικονομία

Κορονοϊός - Ζαχαράκη: τετραπλάσιοι τουρίστες φέτος στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για τις αφίξεις έδωσε η Υφυπ. Τουρισμού. Τι είπε για τα μέτρα στην Μύκονο και την εικόνα απο άλλα νησιά, τα ξενοδοχεία καραντίνας και τα κρούσματα σε ταξιδιώτες.

«Δεν υπάρχει κανένας όρος αντιπαράθεσης με κανένα νησί. Αντιθέτως, πρέπει να γίνει χέρι-χέρι με τις τοπικές Αρχές και τους καταστηματάρχες, όχι της Μυκόνου, αλλά κάθε νησιού, η προσπάθεια, διότι έχουμε μια μεγάλη μάχη να δώσουμε φέτος», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Για την Μύκονο είπε «έχει αναδειχθεί το ζήτημα ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τα πάρτι στις βίλες ή τα φαινόμενα του συνωστισμού και της μη τήρησης των μέτρων. Έχουμε περιθώριο να κερδίσουμε αυτήν την μάχη»

Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, «πρέπει όλα να τα βλέπουμε με ψυχραιμία. Έχουμε ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί το καλοκαίρι. Η Ελλάδα διακρίθηκε ως ο πιο ασφαλής τόπος προορισμού διεθνώς».

Η Υφυπουργός Τουρισμού συμπλήρωσε «ανακοινώσαμε ότι θα ξεκινήσουμε στις 15 Μαΐου και το κάναμε. Ο Πρωθυπουργός είχε την πρωτοβουλία για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Η αξιοπιστία μας στο εξωτερικό χτίζεται και κερδίζουμε βήματα. Δεν μιλάμε για αυτοθαυμασμό, αλλά για επίρρωση της προσπάθειας των ανθρώπων αυτών, των Αρχών και των επιχειρηματιών στα νησιά για όσα έκαναν πέρσι».

Σημείωσε ότι σε πολλά μέρη υπάρχουν αυξήσεις στις αφίξεις και ότι «πρέπει να υπάρχει τήρηση των μέτρων και να επιμείνουν Αρχές και επιχειρηματίες στην τήρηση των μέτρων και από τους επιχειρηματίες και από τους ταξιδιώτες, ιδίως τους νέους, όπως τα παιδιά που έδωσαν Πανελλήνιες και τώρα πάνε διακοπές, καθώς τα κρούσματα αφορούν κυρίως νέους ανθρώπους».

«Πέρσι από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουλίου είχαν έρθει στην Ελλάδα 660.00 επισκέπτες και φέτος είναι 2,3 εκατομμύρια, είναι πολύ μεγάλη αύξηση, ας προσπαθήσουμε τον ρυθμό αυτόν να τον κρατήσουμε και να τον αυξήσουμε», ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη.

Επιμέρους ανέφερε ότι από 126.000 πέρσι, φέτος οι Γερμανοί τουρίστες στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεπεράσει τις 412.000, ενώ οι Βρετανοί – παρά τους περιορισμούς που υπήρχαν στην χώρα τους, ήταν στο εν λόγω διάστημα, 11.000 πέρσι και ήδη 84.000 φέτος.

Υπάρχουν βρετανικές αεροπορικές εταιρείες που έχουν τριψήφια αύξηση στις κρατήσεις τους για την Ελλάδα, είπε η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέροντας ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση φέτος κατά 53% στις πτήσεις από την Βρετανία σε σχέση με το 2020 και 6% αύξηση από το 2019.

Η υφυπουργός Τουρισμού είπε ακόμη ότι από τις ΗΠΑ γίνονται απευθείας 9 πτήσεις, περισσότερες από ποτέ και ότι έχουν έρθει μέχρι τώρα 100.000 Αμερικανοί στην Ελλάδα.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των θετικών τεστ, των κρουσμάτων κορονοϊού στους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα», είτε αεροπορικώς είτε οδικώς, είπε η Υφυπουργός Τουρισμού.

Για τα ξενοδοχεία καραντίνας, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι «φέτος έχουν προκαταβληθεί χρήματα στους ξενοδόχους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις που δεν επαρκούν τα δωμάτια, γίνεται αναζήτηση και δεύτερων ξενοδοχείων, κάτι που είναι δύσκολο φέτος, καθώς οι περισσότεροι σκοπεύουν να λειτουργήσουν κανονικά τις επιχειρήσεις τους. Πέρσι λειτούργησε το 60% των ξενοδοχείων, φέτος το ποσοστό θα είναι πάνω από 90%».

Απαντώντας στα πυρά του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η προσπάθεια είναι κοινή για την Ελλάδα και δεν χωρεί μικροκομματική αντιμετώπιση, συμπληρώνοντας ότι πολλά μέτρα που έχουν ληφθεί τα βλέπουν πολλοί διεθνώς, αλλά φαίνεται ότι δεν τα βλέπουν στο εσωτερικό της χώρας.

