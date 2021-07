Κοινωνία

Καιρός: η “Ψυχρή Λίμνη” σάρωσε τη βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε την περιοχή του Παλαμά στην Καρδίτσα, ενώ χαλαζόπτωση έπληξε τη Φλώρινα. Απέραντη λίμνη η Κοζάνη.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την Κυριακή περιοχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Το φαινόμενο της "ψυχρής λίμνης" αναμένεται να χτυπήσει και σήμερα τη χώρα μας.



Ισχυρό μπουρίνι σάρωσε την περιοχή του Παλαμά στην Καρδίτσα. Iσχυρή βροχόπτωση, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ξήλωσαν στέγες σπιτιών, βύθισαν την περιοχή στο σκοτάδι καθώς έπεσαν και κολώνες της ΔΕΗ.

Το σαρωτικό πέρασμα της "ψυχρής λίμνης" τσάκισε και καλλιέργειες στην περιοχή. Από το πρωί συνεργεία του δήμου και κλιμάκιο της πυροσβεστικής βγήκαν στους δρόμους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να κόψουν τα πεσμένα δέντρα.

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε και τη Φλώρινα, ενώ δρόμοι πλημμύρισαν στην Κοζάνη. Από τη δυνατή νεροποντή δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.





Σήμερα η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει τη Δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες.





