Βέλγιο - πλημμύρες: μετρούν νεκρούς και καταστροφές οι κάτοικοι

Τουλάχιστον 1.100 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς υδροδότηση και 3.700 χωρίς πόσιμο νερό.

Στους 36 ανέρχονται οι νεκροί στο Βέλγιο από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τις αρχές της Βαλλονίας.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 17 σοροί, ενώ περισσότεροι από 160 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, κάτι που αναμένεται να μεγαλώσει τη μαύρη λίστα.

Τουλάχιστον 1.100 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς υδροδότηση και 3.700 χωρίς πόσιμο νερό, σύμφωνα με το rtbf.

Στην πρωτεύουσα της Βαλλονίας, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, ενώ ο Δήμος των Βρυξελλών έχει ανακοινώσει ότι θα ακυρώσει τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την εθνική γιορτή του Βελγίου.

Λόγω της εθνικής ημέρας πένθους που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της χώρας, Αλεξάντερ Ντε Κρόο, η πόλη του Ναμούρ αποφάσισε να ακυρώσει τη γιορτή με πυροτεχνήματα που είχε προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου.





