Πέθανε ο Τόλης Βοσκόπουλος

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους πολυάριθμους θαυμαστές του τραγουδιστή.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος πέθανε την Δευτέρα το πρωί από ανακοπή καρδιάς, στο 251 Γενικό Νοσοκομειίο Αεροπορίας.

Ο σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής έφυγε λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλια του, που είναι στις 26 Ιουλίου.

Ήταν 81 ετών.

Τελευταία φορά που είχε νοσηλευτεί στο 251 ΓΝΑ Νοσοκομείο ήταν τον περασμένο Μάιο, όταν εισήχθη εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων.

Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, και μακράν ο πιο εμπορικός. Όταν πρωτοξεκίνησε στο τραγούδι λόγω του στυλ, του στησίματος του στο πάλκο, και του τρόπου ερμηνείας και ντυσίματος, οι φανατικοί θαυμαστές του τον αποκαλούσαν Πρίγκιπα. Ένας καλλιτέχνης που έχει φανατικούς θαυμαστές, και όπως λένε χαρακτηριστικά «τον Βοσκόπουλο ή θα τον λατρεύεις ή δεν θα τον ακούς καθόλου».

Ο Τόλης Βοσκόπουλος βρισκόταν στην κορυφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού για δεκαετίες, γεγονός που οδήγησε τον εξίσου μεγάλο καλλιτέχνη και στιχουργό σε πολλές επιτυχίες του Γιάννη Πάριο να δηλώσει: «ο μόνος σταρ που έχει η Ελλάδα είναι ο Τόλης». Μάλιστα όπως έχει δηλώσει ο Γιώργος Γερολυμάτος τη δεκαετία του 1970 οι νέοι τραγουδιστές έσπαγαν το δόντι τους προκειμένου να μοιάσουν στον Βοσκόπουλο (λόγω της χαρακτηριστικής οδοντοστοιχίας του καλλιτέχνη).

Ο Γιώργος Ζαμπέτας στην αυτοβιογραφία του σημειώνει: «Ο Τόλης είναι γεννημένος θεατρίνος. Ανεβαίνει στην πίστα και την καταπίνει όλη. Γιατί η πίστα όταν ανεβαίνεις σου λέει: φάε με για θα σε φάω. Να ξηγιόμαστε. Μεγάλος εργάτης ο Βοσκόπουλος, ο μεγαλύτερος».

Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Βοσκόπουλος κάποτε σε συνέντευξη του στη δημοσιογράφο Σεμίνα Διγενή, «ξεκινώντας το τραγούδι, πήρα μαζί μου και τον ηθοποιό Βοσκόπουλο».

Κατά περιόδους έχει γράψει τραγούδια τόσο σε στίχο όσο και μουσική που έχει συμπεριλάβει σε προσωπικούς του δίσκους ή τα έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες, με πιο γνωστό το ντουέτο του με τη Μαρινέλλα Εγώ κι εσύ το 1974 το οποίο έκανε ρεκόρ πωλήσεων και τραγουδιέται μέχρι και σήμερα.

Ανάμεσα στους θαυμαστές του υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από τον λαϊκό κόσμο των εργατικών συνοικιών, μέχρι την οικονομική ελίτ των εφοπλιστών, και βέβαια τον αείμνηστο Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου.

Σήμερα, 50 χρόνια μετά την εμφάνιση του στο καλλιτεχνικό στερέωμα, ο Τόλης Βοσκόπουλος αποτελεί ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Η πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα

Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1940 στον Πειραιά (Κοκκινιά). Είναι το δωδέκατο παιδί της οικογένειας Βοσκόπουλου (έχει 11 αδελφές). Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1958, σε ηλικία 18 ετών σε σκηνοθεσία Θάνου Τράγκα, και πέντε χρόνια αργότερα, το 1963, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο.

Μπήκε στη δισκογραφία με το τραγούδι Βήμα-βήμα του αξέχαστου μουσικοσυνθέτη Λυκούργου Μαρκέα. Η καθιέρωσή του στο πεντάγραμμο ήρθε με την Άγωνία τη σημαδιακή χρονιά του 1968 (σύνθεση Γιώργου Ζαμπέτα) που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ξεπέρασε τις 300.000 πωλήσεις, ένα άπιαστο νούμερο για εκείνη την εποχή.

Έχει ένα εντυπωσιακό φάσμα συνεργασιών, ερμηνεύοντας τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, του Μίμη Πλέσσα, του Άκη Πάνου, του Θανάση Πολυκανδριώτη, του Μάριου Τόκα, του Γιάννη Πάριου, του Γιώργου Κατσαρού, του Κώστα Βίρβου, του Φοίβου και πολλών άλλων.

Στην ιστορία έχει μείνει η συνεργασία του με τον Στράτο Διονυσίου. Μάλιστα όταν οι 2 καλλιτέχνες τραγουδούσαν στη Θεσσαλονίκη ένα απόγευμα αποφάσισαν να πάνε να παίξουν μπιλιάρδο. Η αγάπη του κόσμου για τα λαϊκά είδωλα ήταν τόσο μεγάλη που μέσα σε λίγη ώρα έξω από τη καφετέρια είχαν μαζευτεί χιλιάδες θαυμαστές με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή της αστυνομίας προκειμένου να μπορέσουν να βγούν από το μαγαζί.

Για παραπάνω από 35 χρόνια όλες του οι εμφανίσεις ήταν sold-out με τον Πρίγκιπα να αποθεώνεται από τους φανατικούς θαυμαστές. Τραγούδια-επιτυχίες όπως «Δυο καρδιές», «Το φεγγάρι πάνωθέ μου», «Μα εγώ αγαπώ μία», «Και εσύ θα φύγεις», «Γλυκά πονούσε το μαχαίρι», «Οι άντρες δε μιλούν πολύ», «Άιντε στην υγειά της», «Αδέλφια μου, αλήτες, πουλιά», «Ανεπανάληπτος», «Πριν χαθεί το όνειρο μας», «Της Χελιδονούς το ρέμα», «Τσιγγάνα για χατίρι σου», «Ψύλλοι στα αφτιά μου», «Μου χρωστάει μια αγάπη η ζωή» και πόσα άλλα, όλα αγαπημένα, ακόμα και από κείνους που δεν λάτρεψαν το Βοσκόπουλο. Γιατί ο Βοσκόπουλος αμφισβητήθηκε πολύ. Όμως, τι είδωλο θα 'ταν αν δεν είχε παράφορες και ακραίες τόσο αγάπες, όσο και αντιπάθειες;

Τη δεκαετία του 1980 ο Τόλης Βοσκόπουλος θα καθιερωθεί ως Πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού με φανατικούς θαυμαστές που κάνουν κάθε δίσκο του χρυσό και πλατινένιο ενώ παράλληλα κάνουν κράτηση στα κέντρα που εμφανίζεται με το μήνα προκειμένου να εξασφαλίσουν προνομιακή θέση, κοντά στο είδωλο τους.

Το 2000 βραβεύτηκε από τα βραβεία ΠΟΠ ΚΟΡΝ (μετέπειτα Αρίων) για την συνολική προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

Το 2005 τραγούδησε σε 5000 άτομα στο φρούριο της Κέρκυρας και τα έσοδα από τη συναυλία πήγαν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το 2011 έπειτα από τριετή απουσία από την αθηναϊκή νύχτα δέχτηκε την πρόταση του Αντώνη Ρέμου και εμφανίστηκε μαζί του στη μουσική σκηνή Διογένης στην Αθήνα, ένα σχήμα που αποτέλεσε το talk of the town της χρονιάς.

Το καλοκαίρι του 2013 ο Τόλης Βοσκόπουλος επέστρεψε στον Πειραιά, στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Σε μια συγκινητική συναυλία στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο τραγούδησε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί εκεί από νωρίς για να καταφέρει να εισέλθει μιας και τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς ο καλλιτέχνης βραβεύτηκε από τον δήμαρχο Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκο για τη προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι: «τον τόπο που γεννιέσαι και μεγαλώνεις τον κουβαλάς πάντα μέσα στην ψυχή σου, όπου κι αν βρεθείς. Μόνο συγκίνηση και βαθιά χαρά νοιώθω που επιστρέφω στον Πειραιά, που αγαπώ και έχω τόσες αναμνήσεις» δηλώνει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Μια βραδιά γεμάτη συγκινήσεις. Μια ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί του ο Μίμης Πλέσσας ο οποίος δήλωσε: «δεν έκανα τίποτε άλλο από το να χειροκροτώ ένα συγκλονιστικό καλλιτέχνη».

Η συνάντηση αυτή των 2 καλλιτεχνών στη σκηνή μετά από 40 χρόνια ήταν μόνο η αρχή αφού τον χειμώνα του ιδίου έτους ένωσαν τις δυνάμεις τους παρουσιάζοντας τη μουσική παράσταση «και να που ξανασυναντιόμαστε» σε γνωστό νυχτερινό κέντρο των Αθηνών.

Ως συνθέτης

Πλούσιο είναι και το έργο του ως συνθέτης. Μερικοί καλλιτέχνες που ΄χουν ερμηνεύσει τραγούδια του είναι: Δούκισσα, Μαρινέλλα, Στράτος Διονυσίου, Αντώνης Ρέμος, Νότης Σφακιανάκης. Το 1971 έγραψε τη σύνθεση του τραγουδιού Αδέλφια μου αλήτες πουλιά το οποίο ερμήνευσε ο Γιάννης Βογιατζής και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ μετείχε στο ίδιο φεστιβάλ την επόμενη χρονιά ο ίδιος, τραγουδώντας το Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, τραγούδι που όπως είχε ειπωθεί τότε το έγραψε για τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία ήταν παρούσα στο ακροατήριο της εκδήλωσης. Το 1976 όταν ο Στράτος Διονυσίου κρίθηκε αθώος από τις δικαστικές αρχές του έγραψε το πολύ γνωστό τραγούδι με τίτλο Αποκοιμήθηκα το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία κι το τραγούδησε κι ο ίδιος ο Βοσκόπουλος σε δίσκο του το 1985.

Θέατρο

Έχει πρωταγωνιστήσει αλλά και συμμετάσχει σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις δίπλα σε ιερά τέρατα της ηθοποιίας όπως ο Βασίλης Αυλωνίτης, η Βλαχοπούλου, η Βασιλειάδου, ο Κώστας Χατζηχρήστος κ.ά. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του ήταν τα μιούζικαλ: Οι εραστές του ονείρου (1972 μαζί με τη Ζωή Λάσκαρη), Τραγούδα θεατρίνε (1978 μαζί με τη Μαρία Αλιφέρη), Ήρθες σαν όνειρο (1998 μαζί με την Άντζελα Γκερέκου), όπου το θεατρικό σενάριο είναι στηριγμένο στον τρόπο γνωριμίας τους.

Προσωπική ζωή

Στην ιστορία έχει μείνει το ειδύλλιο του με την τραγουδίστρια Δούκισσα της οποίας ήταν μουσικός και παρτενέρ της αλλά και με την γνωστή ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη με την οποία έπαιξαν μαζί στο θρυλικό μιούζικαλ Εραστές του ονείρου.

Ο Τόλης έχει κάνει τέσσερις γάμους. Παντρεύτηκε πρώτα τη Στέλλα Στρατηγού (1960 - 1965), ύστερα την Μαρινέλλα (1973 - 1981), μετά την Τζούλια Παπαδημητρίου, με την οποία έχει μία κόρη, τη Χαρά (1986) (η οποία το 2021 αναγνωρίστηκε επισήμως από το δικαστήριο ότι δεν είναι η κόρη του) (1990 - 1996) και την πρώην ηθοποιό και πρ. Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Άντζελα Γκερέκου (παντρεύτηκαν στις 2 Αυγούστου 1996 στην Κέρκυρα με κουμπάρο τον δημοσιογράφο Τέρενς Κουίκ). Με τη Γκερέκου έχουν μία κόρη, τη Μαρία, που γεννήθηκε το 2001.

Στις 17 Μαΐου 2010 η εφημερίδα Ελευθεροτυπία είχε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο Τόλης Βοσκόπουλος χρωστάει στην ΙΓ΄ ΔΟΥ Αθηνών περί τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, για φοροδιαφυγή κατά την περίοδο 1993 - 1997, τα οποία ακόμη δεν έχει καταβάλει, ενώ έχει να υποβάλει φορολογική δήλωση από το 1993. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί η σύζυγός του Άντζελα Γκερέκου από υφυπουργός Τουρισμού στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επικαλούμενη λόγους ευθιξίας, αλλά το 2013 επανήλθε στην δικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ως υφυπουργός Πολιτισμού.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης, που έγινε στις 2 Φεβρουαρίου 2011, το Ζ΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών του επέβαλε ποινή τριών ετών με αναστολή για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παράλληλα του έδωσε την δυνατότητα εξαγοράς της ποινής με πέντε ευρώ ημερησίως. Στα πλαίσια της δίκης έγινε γνωστό από τον δικηγόρο του Τόλη ότι αίτησή του προς το υπουργείο Οικονομικών για υπαγωγή σε ρύθμιση που θα του έδινε το δικαίωμα να τύχει έκπτωσης 100% επί των προσαυξήσεων, δεν έγινε δεκτή.

O ίδιος με επιστολή του στα ΜΜΕ δήλωσε: «δεν εισέπραξα ο ίδιος, δεν καρπώθηκα και δεν απέκτησα ουσιαστικώς ποτέ, τα εισοδήματα στα οποία αντιστοιχεί ο φόρος που μου καταλογίστηκε. Η φορολογική αρχή που επιλήφθηκε εξαιτίας αντιδικίας και είναι γνωστή από τη δημοσιότητά της και τα αντίστοιχα δικαστήρια, προσδιορίζουν το πρόσωπο που απόλαυσε όσα ως «εισοδήματά μου» υπολογίστηκαν»

Δισκογραφία

1967 - Αναμνήσεις

1968 - Αγωνία

1970 - Αδέλφια μου αλήτες πουλιά

1970 - Σε ικετεύω

1971 - Μια αγάπη

1972 - Στιγμές αγάπης

1972 - Στοιχηματίζω

1972 - Τόλης Βοσκόπουλος

1973 - Αγόρι μου (Συνθέτης 4 τραγουδιών)

1973 - Ας είμαστε ρεαλιστές

1974 - Μαρινέλλα Βοσκόπουλος

1974 - Εγώ κι εσύ

1975 - Εγώ τι έχω και τι θάχω

1976 - Άλλη μια φορά (Συνθέτης 3 τραγουδιών)

1976 - Όταν τραγουδώ

1976 - Σμυρνέϊκα και Λαϊκά

1977 - Είναι το κάτι που μένει

1977 - Οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν

1978 - Τραγούδα θεατρίνε

1979 - Μέρα νύχτα παντού

1980 - Τόλης Βοσκόπουλος 80

1981 - Για όλους (Συνθέτης 9 τραγουδιών)

1981 - Καρδιά μου μόνη

1982 - Δε θέλω να θυμάμαι

1983 - Είσαι δικιά μου

1984 - Περασμένες μου αγάπες

1985 - Αυτά που τραγουδήσαμε (Συμμετοχή 3 τραγούδια)

1985 - Τότε Ο ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ [ΤΟΤΕ] ΕΙΧΕ ΗΧΟΓΡΑΦΗΘΕΙ ΤΟ 1960

1985 - Τώρα

1985 - Τα Λαϊκά της νύχτας (Συμμετοχή 5 τραγούδια)

1986 - Αμέτρητα γιατί

1987 - 16 από τα ωραιότερα τραγούδια μου

1987 - Ατέλειωτο ερωτικό ταξίδι

1988 - Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες του

1989 - Μεγάλες Ερμηνείες

1989 - Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες του Νο 2

1990 - Για πάντα

1990 - Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα

1990 - Όλη η αλήθεια

1990 - Επιτυχίες Α΄προβολής

1991 - Στάζεις έρωτα

1992 - Εγώ κι εσύ

1993 - Εγώ κι εσύ Όλες οι Μεγάλες Επιτυχίες

1993 - Κοντά σου εγώ

1994 - Τα κλασικά του Τόλη

1995 - Ανεπανάληπτος

1995 - Τα Ερωτικά

1995 - Τα πρώτα μου τραγούδια 1966 - 1971

1996 - 16 Ζεϊμπέκικα

1996 - Μάτια φεγγάρια

1996 - Τότε Τα πρώτα μου τραγούδια

1997 - Εγώ αγαπώ μόνο μία

1998 - Ήρθες σαν όνειρο

1999 - Η νύχτα γέμισε με φως

2000 - Οι Μεγαλύτερες επιτυχίες του

2000 - Τα Ερωτικά

2001 - Live 2000 - 2001

2002 - Η σωστή απάντηση

2000 - Οι Μεγαλύτερες επιτυχίες του Νο 2

2002 - Τραγουδά Βοσκόπουλο

2003 - Καλή σου τύχη

2003 - 30 Χρόνια τραγούδι Μια αγάπη μια ζωή (1970-2000)

2005 - Αντίθετο ρεύμα

2006 - Αναμνήσεις (Συλλογή 4 Cd)

2006 - 14 Μεγάλα τραγούδια

2006 - Ανθολογία 1970-2001 (Συλλογή 4 Cd)

2006 - Στης ζωής μου τις στράτες (2 Cd Live & Studio)

2007 - Να με κοιτάς στα μάτια

2007 - Χρυσή δισκοθήκη

2008 - Στο πέρασμα του χρόνου

2008 - Χρυσή δισκοθήκη Νο 2

2009 - 60 Μεγάλες Επιτυχίες (4 Cd)

2009 - Το λαϊκό τραγούδι Νο 7

2009 - Τόλης Βοσκόπουλος

2009 - Οι Μεγάλες Επιτυχίες (3 Cd)

Συμμετοχές

Αναμνήσεις (Δούκισσα)

Αγόρι μου (Δούκισσα)

Εγώ κι Εσύ (Μαρινέλλα)

Μαρινέλλα-Βοσκόπουλος (Μαρινέλλα)

Σ' αγαπώ (Μαρινέλλα)

Η Αγάπη είναι Ελέφαντας (Αντώνης Ρέμος)

Η Αγάπη Βλάπτει Σοβαρά Την Υγεία (Γιώργος Λεμπέσης)

Μια γυναίκα φταίει (Βασίλης Καρράς)

Ελλάδα γειά σου (Βασίλης Σαλέας)

Της ψυχής μου τα κρυμμένα (Μανώλης Καραντίνης)

Φιλμογραφία

Η αγάπη είναι ελέφαντας (1999)

O άγνωστος εκείνης της νύχτας (1972) ..... Κυριάκος Λιάπης - Άρης Καίσαρης

Αδέλφια μου αλήτες πουλιά (1971) .... Βαντάρ

Μαριχουάνα στοπ (1971) .... Τόλης Βοσκόπουλος

Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή (1971) .... Στέφανος

Aναστενάζουν οι πενιές (1970) .... Νίκος Τερζής

Το όνειρο της Κυριακής (1970) .... Άγγελος Κομνηνός

Σε ικετεύω αγάπη μου (1970) .... Μάνος Φωτίου

Αγωνία (1969) .... Αλέξης Καρνέζης

Eλπίδες που ναυάγησαν (1968) .... Γιώργος Πατέλης

Kαταραμένη ώρα - Τραγούδησέ μου μανούλα (1968) .... τραγουδιστής

Mείνε κοντά μου, αγαπημένε (1968) .... Αλέξης Βαλίδης

Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου (1968) .... Δημήτρης

Συντρίμμια τα όνειρά μας (1967) .... Tάκης Ρώτας (και συνθέτης, τραγουδιστής)

Τ' αδέλφια μου (1966) .... Μανώλης Καρδάσης (και συνθέτης)

Ο Αριστείδης και τα κορίτσια του (1964) .... Γιώργος Αναγνώστου και Ρωξάνη Αργυροπούλου

Ο θαλασσόλυκος (1964)

Ήταν όλοι τους κορόιδα (1964)

Ένας ζόρικος δεκανέας (1964)

Ο Γιάννης τα' κανε θάλασσα (1964) .... Λάκης

Kάτι να καίει (1963) .... Πέτρος (τραγούδι)

Mεσάνυχτα στη βίλλα Νέλλη (1963)

Tρεις κούκλες κι εγώ (1960) .... κομφερανσιέ σε νυχτερινό κέντρο