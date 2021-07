Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: παραμένει ψηλά στο top 10 του κόσμου

Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ελληνας πρωταθλητής και ποιος είναι στην κορυφή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμενε στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 8.030 βαθμούς.

Ο Ελληνας πρωταθλητής μπήκε για πρώτη φορά στο Top 10 στις 4 Μαρτίου 2019 και από τότε δεν βγήκε ποτέ από την κορυφαία 10άδα.

Επικεφαλής της κατάταξης παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ακολουθεί ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ, ενώ τρίτος είναι ο Ραφαέλ Ναδάλ.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 12.113 βαθμοί Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 10.370 Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 8.270 Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 8.030 Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.340 - Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία) 7.340 Αντρέι Ρουμπλιέφ (Ρωσία) 6.005 Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία) 5.488 Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 4.215 Ντένις Σαποβάλοφ (Καναδάς) 3.625

