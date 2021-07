Πολιτική

Κορονοϊός - Πλακιωτάκης: ελλιπείς οι έλεγχοι στα πλοία από τα πληρώματα

Πόσες χιλιάδες ταξιδιώτες, όπως είπε ο Υπουργός, εμπόδισε το Λιμενικό να επιβιβαστούν σε πλοία για τα νησιά, τις προηγούμενες ημέρες.

«Οι έλεγχοι είναι συνεχείς, το Λιμενικό ανέλαβε τους ελέγχους στα πλοία που αποδείχθηκε ότι ήταν ελλιπείς«, ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Πλακιωτάκης, σχολιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν στη Μύκονο, υποστήριξε ότι «ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Είναι καλύτερα μία μικρή περίοδος παρά η απώλεια μιας ολόκληρης τουριστικής σεζόν».

«Όσον αφορά τους ελέγχους στα πλοία, πράγματι, διαπιστώσαμε ελλιπείς ελέγχους για αυτό και το Λιμενικό Σώμα ανέλαβε τους ελέγχους πριν την επιβίβαση στα πλοία. Μόνο το τριήμερο περίπου 2.500 δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν στα πλοία. Πέρα από τους ελέγχους, όμως, χρειάζεται και η συνεργασία όλων, και των επιβατών και των μελών των πληρωμάτων», πρόσθεσε.

Μάλιστα, έθεσε θέμα προσωπικής ευθύνης του καθενός. «Για αυτόν τον λόγο εμείς ζητήσαμε οι ταξιδιώτες να προσέρχονται τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την επιβίβασή τους, να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού και να έχουν τα αναγκαία έγγραφα», εξήγησε.

Ως προς τους ελέγχους σε ερασιτεχνικά και επαγγελματικά σκάφη, ο υπουργός τόνισε: «Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες σκάφη αναψυχής και επαγγελματικά και μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι μπορούν να γίνουν. Τα θέματα της προστασίας της υγείας αποτελούν για εμάς προτεραιότητα. Είναι προτιμότερο, όμως, για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να μη χαθεί ολόκληρη η τουριστική περίοδος. Το κλειδί στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η αύξηση του εμβολιαστικού προγράμματος».

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη, οι έλεγχοι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με απόλυτη πληρότητα, δεν θα υπάρχει κανένας εφησυχασμός. «Δεν έχουμε καμία τιμωρητική διάθεση, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε πρόστιμα ή να προβαίνουμε σε συλλήψεις. Απλά ζητάμε τη συνεργασία των επιβατών για να προστατεύσουμε την υγεία τους αλλά και την υγεία των οικογενειών τους. Το ότι πηγαίνουμε διακοπές δεν σημαίνει ότι σταματάμε να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας», κατέληξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

