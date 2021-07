Κοινωνία

Μαρούσι: φωτιά σε διαμέρισμα με εγκλωβισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αγωνία για ένοικο που εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, σε διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Δολιανής, στο Μαρούσι Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, απεγκλωβίστηκε ένα άτομο που είχε βγει στο μπαλκόνι και το οποίο είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δολιανής, στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν “ανεπανάληπτος”

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: το ιικό φορτίο στην Αττική αυξήθηκε 170%