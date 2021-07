Αθλητικά

Conference League: Πιθανοί αντίπαλοι για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη

Η κλήρωση για το νεοσύστατο πρωτάθλημα γίνεται την Δευτέρα στην Νιόν.

Σήμερα θα διεξαχθεί η κλήρωση για το νεοσύστατο Europa Conference League στη Νιόν της Ελβετίας (15:00), μέσω της οποίας οι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης θα μάθουν τους αντιπάλους τους στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο κυπελλούχος Ελλάδας, ΠΑΟΚ, βρίσκεται ήδη σε αυτόν το γύρο, ενώ ΑΕΚ και Άρης θα χρειαστεί να ξεπεράσουν τα εμπόδια των Βέλεζ και Αστάνα αντίστοιχα στον δεύτερο προκριματικό, με τα πρώτα ραντεβού να είναι προγραμματισμένα για την ερχόμενη Πέμπτη (22/7).

Η UEFA έκανε γνωστά τα υπογκρούπ στα οποία θα βρεθούν οι τρεις ελληνικές ομάδες, μέσα από τα οποία θα προκύψουν οι επόμενοι αντίπαλοί τους. Αναλυτικά:

Οι πιθανοί του ΠΑΟΚ:

Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) – Μποχέμιανς (Ιρλανδία)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

Αμπερντίν (Σκωτία) – Χάκεν (Σουηδία)

Κάουνο Ζαλγκίρις – ΤNS (Ουαλία)

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Ελφσμποργκ (Σουηδία) – Μιλσάμι (Μολδαβία)

Ούιπεστ (Ουγγαρία) – Βαντούζ (Λιχτενστάιν)

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) – Μπιρκιρκάρα (Μάλτα)

Κόλος Κοβαλίβκα (Ουκρανία)

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Άρη:

Σότσι (Ρωσία) – Κέσλα (Αζερμπαϊτζάν)

Κουόπιο (Φινλανδία) – Βόρσκλα Πολτάβα (Ουκρανία)

Πετροκούμπ (Μολδαβία) – Σίβασπορ (Τουρκία)

Αραράτ (Αρμενία) – Σλασκ (Πολωνία)