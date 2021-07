Λιγνάδης: η προφυλάκιση δεν θα παραταθεί

Life

"Όχι" του Διακστικού Συμβουλίου σε νέα προσωρινή κράτηση, μετά τις νέες καταγγελίες για βιασμούς.

Υπέρ του να μην εκδοθεί νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη για τις δύο κατηγορίες βιασμού που απαγγέλθηκαν σε βάρος του, μετά την προφυλάκιση του τον περασμένο Φεβρουάριο, τάχθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που κλήθηκε να λύσει διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική μεταχείριση του καλλιτέχνη.

Η διαφωνία, με την ανακρίτρια να τάσσεται αρνητικά σε νέο ένταλμα προσωρινής κράτησης και τον εισαγγελέα να ζητά την προφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη, είχε προκύψει μετά την απολογία του καλλιτέχνη, στις 8 Ιουλίου, για δύο νέες κατηγορίες βιασμού που απαγγέλθηκαν σε βάρος του μετά από εισαγγελική έρευνα με αφορμή ισάριθμες καταγγελίες. Έτσι, κλήθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να εξετάσει την υπόθεση και να αποφανθεί για τον καλλιτέχνη που κρατείται στις φυλακές Τρίπολης, ο οποίος αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο εάν οι δικαστές τάσσονταν υπέρ της εισαγγελικής άποψης να αυξηθεί το όριο προσωρινής κράτησής του, από τους 18 στους 24 μήνες.

Σε ανακοίνωσή του, μετά την έκδοση του βουλεύματος, ο συνήγορος του καλλιτέχνη, Αλέξης Κούγιας, αναφέρει: «Υπέρ της απόψεως του επικεφαλής του γραφείου μας κου Αλεξίου Κούγια και της απόψεως της 19ης Τακτικής Ανακρίτριας κας Μπότση ετάχθη το Τριμελές Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, το οποίο εκλήθη να επιλύσει τη διαφωνία που ανεδείχθη με την αντίθετη άποψη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών κου Ελευθεριάνου και αποφάσισε να μην εκδοθεί νέο ένταλμα προσωρινής κρατήσεως κατά του εντολέως μας κου Δημητρίου Λιγνάδη για τις 2 νέες περιπτώσεις φερομένων βιασμών, για τις οποίες κατηγορείται (συνολικά είναι 4 οι κατηγορίες βιασμού που αντιμετωπίζει), και κατ' αυτόν τον τρόπο το ανώτατο χρονικό πλαίσιο της προσωρινής του κρατήσεως περιορίζεται στους 18 μήνες. Η πρόταση του Εισαγγελέως που υπεβλήθη προς το Συμβούλιο ήταν αντίθετη, αλλά δεν έγινε δεκτή από την Πρόεδρο Πρωτοδικών κα Χρυσού και τους Δικαστές που συμμετείχαν στο Συμβούλιο ομόφωνα».

