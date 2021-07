Οικονομία

Αυξήσεις στο ρεύμα: πρόταση ΡΑΕ με μέτρα για ήπιες ανατιμήσεις

Οι προτάσεις συζητήθηκαν σε συνάντηση με τους παρόχους ηλεκτρικοού ρεύματος, με στόχο να μην ειναι μεγάλο το επιπλέον κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μέτρα για την ανάσχεση των ανατιμήσεων στα τιμολόγια του ηλεκτρικού που προκαλούνται από την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εισηγείται η ρυθμιστική αρχή ενέργειας.

Οι πρωτοβουλίες παρουσιάστηκαν σε τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους των προμηθευτών ρεύματος που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή και σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά περιλαμβάνουν:

Την κατάργηση της πάγιας χρέωσης.

Την παροχή και τιμολογίων με σταθερή χρέωση πέρα από εκείνα που περιλαμβάνουν ρήτρες και αναπροσαρμογές ανάλογα με την διακύμανση των τιμών χονδρικής στο χρηματιστήριο ενέργειας.

Την θέσπιση ορίου 30 % στην διακύμανση των προσαυξήσεων λόγω εφαρμογής των ρητρών που συνδέονται με την τιμή χονδρικής.

Την κατάργηση του πέναλτι για πρόωρη αποχώρηση του καταναλωτή από έναν προμηθευτή, πριν λήξει το συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι προτάσεις αυτές θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα οπότε πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση της αρχής με τους εκπροσώπους των προμηθευτών. Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι τιμολόγια χωρίς πάγιο και ρήτρες διακύμανσης προσφέρονται ήδη στην αγορά ενώ εξέφρασαν την αντίθεση τους με την θέσπιση ορίου στην προσαύξηση των τιμολογίων με το αιτιολογικό ότι θα πλήξει τον ανταγωνισμό.

Η πίεση στα τιμολόγια του ρεύματος είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων που περιλαμβάνουν τις αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου (βασικό καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής) και των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 που επιβαρύνουν κυρίως τις λιγνιτικές μονάδες αλλά και τις μονάδες φυσικού αερίου. Στο διεθνές περιβάλλον προστίθεται και η μειωμένη παραγωγή των αιολικών πάρκων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών όπως αυτές που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες στη χώρα μας.

